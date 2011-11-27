اطلاعات سرشماری در گلستان بازشماری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی ظهریکشنبه درمراسم اختتامیه متمرکزسرشماری عمومی نفوس و مسکن سالجاری گفت: بازشماری این اطلاعات از تاریخ 29 آبان آغاز شده و تا 10 آذر ماه برای کدگذاری ادامه دارد.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی در قالب فرم شماره 4 برای آبادی ها نیز می تواند در اخذ اعتبارات ماده 104 برنامه پنجم توسعه اثرگذار باشد.

وی اظهار داشت: با اطلاعات موجود می توان شکافی که در استانها ایجاد شده را در طول برنامه پنجم پوشش داد.

مدیرکل آمار واطلاعات استانداری گلستان در ادامه اقداماتی که قبل وبعد از سرشماری در استان انجام شده را تشریح کرد و گفت: اولین جلسه ستاد سرشماری در 27 شهریور با حضور استاندار برگزار و پس از آن ستادهای شهرستانی فعال شد.

عابدی اضافه کرد: سه مرحله آموزشی برای عامل اجرایی سرشماری در استان درنظرگرفته شده بود و در مجموع 196 هزار نفر ساعت آموزش به آمارگیران، عوامل ستادی و اجرایی ارائه شد.

وی بیان کرد: مجموع عوامل و رده های اجرایی در این سرشماری در استان بالغ بر 2 هزار و 650 نفربوده که از این تعداد یکهزار و218 به عنوان مأموران آمارگیر،341 نفربه عنوان کارشناس گروه، 18 نفربه عنوان معاونین فنی و 115 نفر نیز به عنوان بازبین بوده اند.

گفتنی است در پایان این مراسم نیز از تعدادی از بازبین های نمونه شهرگرگان تقدیر شد.