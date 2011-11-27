به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا محمدی افزود: دوره آموزشی زوج‌درمانی با آموزش نحوه ارائه مشاوره به زوجین دارای اختلافات حاد خانوادگی و یا در شرف طلاق برای همه کارشناسان امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی برگزار شد.

وی تصریح کرد: این دوره به منظور ارتقاء سطح علمی و افزایش دانش و اطلاعات کارشناسان شاغل در دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان زنجان، برنامه‌ریزی شده بود.

کارشناس مسئول دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی استان زنجان افزود: در این دوره تلاش شد تا اختلافات حاد خانوادگی و طلاق مورد بررسی قرار گیرد تا کارشناسان در مواقع مواجهه با مراجعان بتوانند مشاوره لازم را ارئه دهند.

وی با اشاره به وجود اختلافات خانوادگی در برخی از خانواده‌های زنجانی، ابراز کرد: طبق آمار ارائه شده از تماس‌های مردمی به خط ۱۲۳ بهزیستی آمار اختلافات خانوادگی قابل توجه بوده و آموزش کارشناسان می‌توانند تأثیر به‌سزایی در مداخله و کاهش این آسیب‌ها داشته باشند.

محمدی، از برگزاری دوره آموزشی مددکاری و توانمندسازی برای کارشناسان خبر داد و یادآور شد: این دوره به مدت ۲ روز برگزار شد و توانمندسازی فردی، توانمندسازی و افزایش سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین عناوین این دوره بود.

وی با اشاره به تأثیر مثبت آموزش بر ارتقاء فعالیت‌های کارشناسان، گفت: دوره آموزشی ایدز نیز از دیگر دوره‌هایی است که در همین راستا برگزار شد و توانست کارشناسان را در زمینه شناسایی، پیشگیری و راه‌های انتقال از ایدز مطلع کند.

این کارشناس، تقویت روحیه خلاق و ایجاد تغییرات مثبت و توجه به مهارت‌های زندگی را از دیگر موارد آموزشی برشمرد و یادآور شد: کارشناسان دفتر امور آسیب‌دیگان بهزیستی به صورت مستقیم با مددجویان، جامعه هدف و افرادی که دچار مشکل شده‌اند، روبه‌رو بوده و از این رو بالابردن سطح توانمندی کارشناسان موجب بهبود ارائه خدمات و مشاوره به مراجعان می‌شود.