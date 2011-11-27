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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

اسفندیاری:

تولید تخم مرغ در گلستان 1200 تن افزایش یافت

تولید تخم مرغ در گلستان 1200 تن افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: میزان تولید تخم مرغ در شش ماه اول سالجاری در استان هزار و 236 تن افزایش یافت.

علی اکبر اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شش ماهه گذشته امسال 25 هزار و 700 تن تخم مرغ در سطح 9 شهرستان از 15 واحد تولیدی مرغ تخمگذار استان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان گفت: همچنین در شش ماهه اول سال جاری این سازمان در راستای حمایت از فرآیند تولید جمع آورزی شیر شتر تشکیل شد که سازمان تعاون روستایی در خصوص نحوه جمع آوری شیر شتر با هماهنگی سایر ایستگاهها در استان اقدام لازم را بعمل می آورد.

اسفندیاری افزود: شرکت شیر پگاه استان موظف شد شیرهای جمع آوری شده از مناطق شمالی استان را به صورت پاستوریزه و در حجم cc 1000 دراختیار هم استانیهای عزیز قرار دهد.

کد مطلب 1470700

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