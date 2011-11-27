نمایشگاه کتاب مهدویت در اردکان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با ارائه بیش از 800 عنوان کتاب با موضوعات ظهور، مقاومت، پایداری و مذهبی در حاشیه مصلی امام خمینی (ره) اردکان افتتاح شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه اردکان در حاشیه این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برپایی این نمایشگاه را آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با منابع و آثار غنی در زمینه ظهور حضرت امام مهدی (عج) عنوان کرد.

حجت الاسلام علی داوودی افزود: این نمایشگاه با ارائه کتاب، نرم افزار و سایر محصولات فرهنگی زمینه گرایش جوانان به سمت اهداف متعالی اسلام و انقلاب را فراهم می کند.

وی با گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج به دستور حضرت امام خمینی(ره) در سال 1358 اضافه کرد: دفاع مقدس سرشار از ناگفته ها و ذخایری است که در قالب آثار داستانی و ادبی مطرح شده است.

داوودی افزود: چنانچه جوانان با ادبیات مقاوت و پایداری مانوس شوند، تحولی چشمگیر در اخلاق و سلوک آنان به وجود می آید.

این نمایشگاه به مدت پنج روز تا تاریخ 13 آذرماه دایر است.