ایران نباید درباره همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی احساسی رفتار کند

حشمت فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی رابطه آینده ایران و آژانس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم در مورد همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی منطقی و بر اساس منافع ملی خودمان تصمیم بگیریم.

وی افزود: به صورت طبیعی برخی از بازیگران عرصه بین الملل سعی می کنند ایران را با عراق سال 1991 شبیه سازی کنند، چرا که در آن دوران نسبت به سازمان های بین المللی و منشورهای جهانی متمرد بودند و از آنها تبعیت نمی کردند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با بیان اینکه ایران با عراق آن سالها تفاوت بسیار زیادی دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران تمام بازرسی ها را پذیرفته است، معتقدم باید رفتار ایران با آژانس مبتنی بر دو بخش باشد.

فلاحت پیشه تصریح کرد: غربیها در بخش رفتار عملی که در قالب بازوی قدرت دنبال می کنند تلاش می کنند با استفاده از نفوذ رأی خود در سازمان های بین المللی رأی دیگر کشورها را کسب کنند. من معتقدم اعتراضات چین و روسیه به قطعنامه ها علیه ایران برای بالا بردن رأی خودشان بوده است و آنها به هیچ وجه نگاه راهبردی به ایران ندارند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بخش دوم رابطه ایران با آژانس انرژی اتمی را در قالب دیپلماسی عمومی عنوان کرد و افزود: در قالب دیپلماسی عمومی رابطه ایران و آژانس به گونه ای است که می توان به آن استناد کرد.

وی ادامه داد: ایران کشوری است که بهترین رابطه با آژانس را داشته و بیشترین بازرسی ها را پذیرفته است، حتی در گزارش اخیر آمانو موارد مستندی که ایران را محکوم کند وجود نداشت، بلکه این گزارش بر اساس اسنادی بود که محمد البرادعی مدیر پیشین آژانس آنها را قابل استناد ندانسته بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه در روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی نباید احساسی عمل کرد، گفت: آنها به خاطر انحراف از تحولات اساسی در منطقه و جهان تلاش می کنند ایران را به واکنش های احساسی وادار کنند، در حالیکه معتقدم رفتار ما باید مبتنی بر منطق دیپلماسی باشد.