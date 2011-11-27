کاظم غیاثیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابومسلم در حال حاضر از شرایط نسبتا خوبی برخوردار است و با توجه به تمرینات منظم انجام شده بازیکنان برای دیدار با شاهین بوشهر آمادگی مناسبی را بدست آورده اند.

وی تصریح کرد: بازیهای شاهین بوشهر و علی الخصوص دیدار آخر این تیم مقابل استقلال تهران را مورد آنالیز قرار داده ایم و به همین خاطر تا حدودی شناخت لازم را از این تیم داریم.

غیاثیان در خصوص وضعیت بازیکنان محروم و مصدوم ابومسلم برای این دیدار گفت:‌ هرچند دو بازیکن با اسامی مائیس عزیزیان و سلمان زحمت کش را بدلیل محرومیت در اختیار نخواهیم داشت اما در بین بازیکنان تیم مصدوم نداریم و خوشبختانه از این حیث با قوای کامل در مقابل حریف قدرتمند خود قرار می گیریم.

وی در خصوص تقابل تفکرات فیروز کریمی و خداداد عزیزی نیز گفت: سرمربی شاهین بوشهر به لحاظ حضور در میادین بزرگ از تجربه بالایی برخوردار است اما قطعا خداداد هم دارای تفکرات خاص خودش است و در زمینه داشتن تجربه چیزی از فیروز کریمی کم نمی آورد.

مدیرفنی ابومسلم اظهار داشت: جام حذفی محل شگفتی سازی تیمهاست و هیچ نتیجه ای به طور دقیق در آن قابل پیش بینی نیست، ‌با این وجود امیدوارم هر دو تیم بازی خوبی را از خود به نمایش بگذارند و در پایان شاهد پیروزی نماینده فوتبال خراسان باشیم.

دیدار تیمهای ابومسلم خراسان و شاهین بوشهر فردا دوشنبه از ساعت 14 در ورزشگاه تختی مشهد برگزار می شود.