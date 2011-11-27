به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پاک بین امروز یکشنبه در یک نشست خبری به تشریح برنامه ها و سیاست های جدید اتاق تعاون ایران پرداخت و گفت: هیئت مدیره جدید اتاق تعاون از سی ام آبان ماه سال جاری که پلمپ اتاق فک شد، کار خود را به صورت رسمی آغاز کرده است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تعاون بخش مظلوم اقتصاد کشور است، اظهارداشت: با توجه به وجاهت های قانونی داده شده به اتاق تعاون، اما در سال های گذشته برای شکوفا شدن و جلوه دادن تعاون در اقتصاد کمتر تلاش شده است.

پاک بین با بیان اینکه در جریان ادغام وزارت تعاون حمایت بیشتری از بخش صورت گرفته است، افزود: امیدوارم تعاونی ها بتوانند تا سال پایانی برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد و 15 درصدی در بازار سرمایه کشور دست پیدا کند.

این مقام مسئول در بخش تعاون، تاکید کرد: تعاونی ها در سال های گذشته بیشتر به روزمرگی دچار شده بودند و در سال های گذشته نیز بیشتر به درگیری با دولت انجامیده است. با این حال در سیستم جدید بیشتر به فکر تعامل با دولت و مجلس هستیم.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به وجود درگیری هایی به مدت 19 ماه با وزیر سابق تعاون، گفت: با اینکه اتاق تعاون نه دولتی است و نه مجلسی، اما در دوره جدید به دنبال تعامل بیشتر با این دو بخش خواهیم بود.

به گفته پاک بین، اتاق تعاون برای مستقل عمل کردن نیازی به قیم و ولی ندارد، بیان داشت: در هفته آینده از برنامه های جدید اتاق تعاون در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رونمایی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون تعاونی ها از ظرفیت های مناسبی برای حمایت مردم و کمک به دولت برخوردار هستند و یک نمونه آن وجود بیش از 4100 شناور تعاونی در کشور و انجام 97 درصد جابجایی کالا در این بخش است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران همچنین به تلاش برای تقویت روابط بین المللی تعاونی ها اشاره کرد و افزود: برای اتاق تعاون در دور جدید فعالیت ها به دنبال ایجاد یک اتاق شیشه ای هستیم تا همگان بتوانند عملکرد اتاق تعاون را رصد کنند.

پاک بین تضعیف اتاق تعاون را یک سناریو دانست و اظهار داشت: با توجه به بروز برخی حواشی پس از انتخابات اتاق تعاون، حاضرم در صورتی که از 41 اتحادیه و 31 اتاق تعاون کشور، 1+36 اتاق و اتحادیه به صورت رسمی اعلام کنند که به دنبال برگزاری مجمع هستند، این کار انجام خواهد شد.

وی با درخواست از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس مبنی بر عدم دخالت در امورات اتاق تعاون، تاکید کرد: وزارتخانه باید به برخی تخلفات صورت گرفته در این بخش طبق قانون رسیدگی کند.

این مقام مسئول در بخش تعاون همچنین از رسیدگی به امور آموزش تعاونی ها و مدیران اتاق ها خبر داد و تصریح کرد: به دنبال ایجاد رونق در فعالیت های تعاونی ها هستیم.