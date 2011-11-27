حال مطبوعات غرب کشور خوب نیست/ مسائل مالی در صدر مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، سابقه انتشار مطبوعات در غرب کشور به بیش از یک قرن گذشته می رسد و استان های کردستان و کرمانشاه در این عرصه با سوابق بیش از 110 سال سهم بسیار زیادی را در راستای اعتلا و توسعه مطبوعات محلی و حتی سراسری در کشور داشته اند ولی امروز نشریات محلی در این دو استان و استان های ایلام، لرستان و حتی همدان متناسب با نیازهای روز نیست.

بدون شک همانند استان کردستان در سایر استان های غرب نشین کشور نیز اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 اوج انتشار نشریات و مطبوعات محلی بود و با توجه به دادن مجوز و افزایش شمار نشریات فضای بسیار خوبی برای رقابت ایجاد شده بود ولی بعد از آن بار دیگر وضعیت مطبوعات محلی رو به نابسامانی رفت و نه تنها شماری از آنها تعطیل شدند بلکه مسائل و مشکلات دیگری دامنگیر این عرصه شد.

یکی از دغدغه های اصلی فعالان مطبوعات غرب کشور مسائل و مشکلات مالی است که البته در این بین عدم شفافیت در پرداخت یارانه های دولت به نشریات محلی و نبودن ساز و کار مناسب برای ارزیابی های صورت گرفته برای پرداخت این یارانه ها نیز از جمله دیگر مشکلاتی است که از سوی فعالان مطبوعات محلی در استان های غرب کشور مطرح می شود.

استان ایلام مجوز انتشار 35 نشریه محلی دارد

کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در خصوص وضعیت نشریات محلی در استان ایلام معتقد است: واریز کردن یارانه های دولتی متناسب با نیاز مطبوعات محلی نیست و باید ساز و کار بهتری در این زمینه تهیه و تدوین شود تا بتوان از این فرصت برای حمایت ا مطبوعات محلی استفاده کرد.

عمران خودآموز ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان در این حوزه را یکی از نیازهای اصلی مطبوعات محلی عنوان کرد و افزود: هم اکنون در استان ایلام 35 نشریه مجوز فعالیت دارند که سه مورد از آنها غیرفعال و بقیه به صورت منظم چاپ می شوند که انتظار می رود میزان حمایت های دولت برای تقویت این بخش در استان ایلام نیز افزایش یابد.

سابقه 105 ساله انتشار نشریات محلی در استان کردستان

کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان نیز با اشاره به صدور مجوز 34 عنوان نشریه برای این استان یادآور شد: فعالیت انتشار مطبوعات محلی در کردستان به بیش از 105 سال گذشته بر می گردد و این سابقه نشان می دهد که کردستان از گذشته های دور تاکنون ظرفیت انتشار مطبوعات محلی را داشته است.

یعقوب فروغیان کمک به توسعه و تقویت زیرساخت های عرصه انتشار مطبوعات محلی را یکی از نیازهای اصلی غرب کشور عنوان کرد و گفت: کمک های مقطعی و موردی نمی تواند مشکلات حاکم بر نشریات محلی را درمان کند و باید با برنامه ریزی مناسب اقدامی اساسی در این عرصه اجرایی شود.

استان کرمانشاه 35 مجوز انتشار مطبوعات محلی دارد

کارشناس مطبوعات استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در استان کردستان 35 عنوان مجوز نشریه وجود دارد که کرمانشاه نیز فاقد روزنامه است و انتظار می رود با حمایت های دولتی و همچنین تلاش خود فعالان این عرصه شاهد تامین این مهم در کرمانشاه باشیم.

خسرو پورکاظمی بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای ارتقاء سطح فعالیت خبرنگاران و دست اندرکاران مطبوعات محلی در استان های غرب کشور یکی از نیازهای اصلی و جدی در این حوزه به شمار می رود.

وی در پایان با اشاره به لزوم برنامه ریزی بهتر برای برگزاری نشست های هم فکری و هم اندیشی در بین فعالان مطبوعات غرب کشور گفت: بدون شک این نشست ها می تواند برای رسیدن به نقطه ای مشترک و رفع نیازهای اصلی حوزه مطبوعات محلی در استان های غرب موثر و مفید باشد.

صدور مجوز 41 نشریه محلی در استان لرستان

کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان نیز با اشاره به رشد چشمگیر مطبوعات محلی در این استان طی دو سال اخیر عنوان کرد: وضعیت مطبوعات محلی در استان لرستان طی سال گذشته و امسال با رشد بسیار خوبی در دو بخش کمی و کیفی همراه بوده است ولی همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیار است.

خانجان کرمی یادآور شد: در حال حاضر 41 عنوان نشریه در استان لرستان دارای مجوز انتشار است که 36 مورد از آنها منتشر می شود و لرستان هم اکنون دارای دو روزنامه است.

انتشار منظم سه روزنامه در استان همدان

کارشناس مطبوعات استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت نشریات محلی در این استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 42 عنوان نشریه در استان همدان مجوز انتشار دارند که 32 مورد از آنها منتشر می شود و همدان دارای سه روزنامه است که از این لحاظ یکی از استان های پیشگام در کشور به شمار می رود.

رضا محقق ضعیف بودن بخش خصوصی را یکی از مشکلات اصلی استان های غرب کشور عنوان کرد و گفت: استان های غرب واحد های بزرگ صنعتی و تولیدی ندارند و به همین دلیل میزان حمایت های بخش خصوصی از نشریات محلی و دادن آگهی به آنها در سطح بسیار کمی قرار دارد.

زیرساخت های صنعتی غرب کشور برای حمایت از مطبوعات ضعیف است

مدیر خانه مطبوعات استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسائل و مشکلات مالی نشریات محلی در استان های غرب کشور اظهار داشت: مسائل مالی یک معضل جدی است و متاسفانه تاکنون نشست ها و همایش های مختلفی در این بخش برگزار شده ولی تا این لحظه نتیجه ای را برای رفع مشکلات مالی نشریات محلی در بر نداشته است.

علی حیاتی با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت های مختلف در استان های غرب کشور برای حمایت از نشریات و مطبوعات محلی بیان کرد: استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان و لرستان در حوزه های مختلف دارای ویژگی های مشترک هستند و می شود برای این پنج استان یک برنامه ریزی مناسب برای جبران ضعف ها در دستور کار قرار گیرد.

قانون مطبوعات کشور دارای ضعف های اساسی است

رئیس خانه مطبوعات استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاستی های مطبوعات در کشور گفت: متاسفانه شان و جایگاه خبرنگاران در کشور متناسب با فعالیت های این قشر نیست و به همین دلیل اتفاقاتی در این عرصه روی می دهد که باعث بروز مشکلات جدی برای فعالان عرصه مطبوعات می شود.

فریدون معتمدیان با اشاره به اتخاذ برنامه های سلیقه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور گفت: طی چند سال اخیر اساسنامه خانه مطبوعات استانها چندین بار تغییر کرده و هر فردی که مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شود بر اساس نوع سلیقه و دیدگاه خود این اساسنامه را تغییر می هد و این خود یکی از ضعف های جدی در حوزه قانون مطبوعات است.

رئیس خانه مطبوعات استان کرمانشاه با اشاره به دیگر مشکلات رسانه ها و مطبوعات محلی در استانهای غرب کشور افزود: مسائل و مشکلات مالی یکی از مهمترین دغدغه های فعالان این عرصه در غرب کشور است که البته عدم توزیع مناسب و عادلانه یارانه های دولت نیز خود به چالش جدی در این عرصه تبدیل شده است.

یارانه های پرداختی از سوی دولت به مطبوعات محلی شفاف نیست

مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار کردستان و مدیر مسئول هفته نامه سیروان گفت: در حال حاضر اکثر نشریات محلی در کردستان با پول تو جیبی مدیران مسئول و خبرنگاران منتشر می شوند و این عدم حمایت از آنها باعث شده است تا جایگاه مطبوعات محلی در این استان به خوبی روشن نباشد.

عطاالله قادری ادامه داد: نداشتن دفتر و محل کار مناسب در کنار ضعف های جدی در حوزه های مالی و نبود حمایت های کافی از سوی دولت باعث شده است که وضعیت مطبوعات محلی در استان کردستان به هیچ عنوان متناسب با شان و جایگاه فعالان این عرصه نباشد.

مشاور فرهنگی استاندار کردستان گفت: امروز در این استان به غیر از هفته نامه سیروان که به دلیل سابقه زیاد و طولانی و همچنین حمایت های سازمان همیاری شهرداری های به صورت منظم چاپ و منتشر می شود دیگر مطبوعات محلی در کردستان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و علیرغم تمامی اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکنون این مشکلات رفع نشده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: بیان مشکلات فعلی در حوزه مطبوعات و رسانه های جمعی در استان مبنی بر این نیست که اقدامات و خدمات فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان طی یک سال و نیم اخیر نادیده گرفته می شود ولی باید به این نکته هم توجه کرد که شناسایی و قبول نقاط ضعف زمینه را برای پیگیری بهتر این مسائل فراهم می کند.

قادری در ادامه با اشاره به عدم نظارت های صورت گرفته بر فعالیت های رسانه ای در فضای مجازی استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه امروزه در فضای مجازی عده ای افراد بدون هویت و با استفاده از اعتبارات کیلوی از سوی سازمان های خاص به دنبال بیان خواسته های مردم در استان کردستان هستند.

وی با انتقاد از این روند افزود: افرادی که امروز مدافع خواسته ها و نیازهای مردم استان کردستان هستند به هیچ عنوان از وضعیت این استان اطلاع و آگاهی ندارند و ادامه این روند به هیچ عنوان برازنده استان و مردم مرزدار این خطه از ایران اسلامی نیست و باید نسبت به ساماندهی آن اقدام کرد.

مدیر مسئول هفته نامه سیروان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شفاف نبودن یارانه های پرداختی به نشریات محلی به ویژه در استان های غرب کشور عنوان کرد: مشکل اصلی مطبوعات در غرب کشور مسائل مالی است و امروز یارانه ها پرداختی از سوی دولت که بیشتر شبیه صدقه است نمی تواند این مشکلات را برطرف و ساماندهی کرد.

سیستم توزیع مطبوعات محلی در غرب کشور باید بازنگری شود

مدیر مسئول روزنامه همدان پیام نیز در خصوص وضعیت نشریات محلی در استان های غرب کشور گفت: با توجه به اینکه بالغ بر 70 درصد از نشریات محلی در استان های غرب کشور در همدان چاپ می شود بنابراین می توان در حوزه های مختلف شرایط این نشریات را بررسی کرد.

نصرت الله طاقتی بیان کرد: راه اندازی سیستم های توزیع مناسب در کنار بهره گرفتن از شیوه های نوین برای صحفه آرایی یکی از نیازهای اصلی نشریات محلی در غرب کشور است که متاسفانه فعالان این عرصه زیاد به این دو مسئله مهم توجه نمی کنند.

وی یادآور شد: اگر منتظر دولت باشیم بدون شک هیچ اتفاقی نمی افتد چرا که روند فعلی اصلا امیدوار کننده نیست و خود فعالان نشریات و مطبوعات محلی استان های غرب کشور باید دست به کار شده و با بهره گرفتن از ظرفیت های موجود در حوزه های اقتصادی فعالیت های را در دستور کار قرار دهند.

در حالی فعالان مطبوعات غرب کشور دغدغه ها و نیازهای بسیاری دارند و علیرغم پیگیری های فراوان تاکنون بخش اندکی از این نیازمندی ها تامین نشده است که امروز سکان دار معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود متولد استان لرستان است و سالها در عرصه مطبوعات محلی در استان کردستان فعالیت کرده است که البته در جریان گفتگوی خبرنگار مهر با فعالان این عرصه بارها نام جعفر محمدزاده و لزوم توجه بیشتر وی به تامین بخشی از این نیازها مطرح شد و آنها خواستار اقدام جدی محمد زاده برای حمایت از نشریات محلی در غرب کشور هستند.

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گزارش: آرمان نصراللهی