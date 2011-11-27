زمینه های جذب نخبگان در شرکتهای دانش بنیان فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه در جمع خبرنگاران، هدف از امضای این تفاهم نامه را جذب و به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر کشور دانست و افزود: طبق سند چشم انداز، ایران باید به رتبه اول در حوزه های علم و فناوری در سطح منطقه برسد که برای شرکت در این رقابت نیاز است تا از ظرفیتهای کشور استفاده شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تلاشهای معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان کشور در زمینه جذب نخبگان، اظهار داشت: تجربیات تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور نشان داد که لازم است تا از نخبگان و استعدادهای برتر در حوزه های مرتبط با فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره گیری شود.



وی تحول در حوزه های علوم انسانی، نظام آموزشی، دفاع سایبری و مهندسی فرهنگی را از جمله زمینه هایی دانست که می توان از توانمندیهای نخبگان کشور در شورا استفاده شود و ادامه داد: این امر زمینه ای شد تا تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا برسد.



مخبر با اشاره به جزئیات این تفاهم نامه خاطر نشان کرد: با امضای این تفاهم نامه علاوه بر آنکه زمینه هایی برای جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی و شرکتهای دانش بنیان فراهم می شود، این افراد می توانند بازوهای مشاوره ای برای شورا باشند.