سرانه حق بیمه در جهان 610 و در ایران 60 دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، غدیر مهدوی امروز در نشستی خبری با بیان مطلب فوق افزود: از حدود 60 دلار حق بیمه در ایران حدود 37 دلار تنها مربوط به بیمه اتومبیل و چهار دلار نیز مربوط به بیمه عمر است.

رئیس پژوهشکده بیمه اظهارداشت: متوسط تقاضای بیمه عمر در دنیا 90 بار بیشتر از ایران و حدود 360 تا 270 دلار است، ضمن اینکه 59 درصد از 610 دلار حق بیمه در دنیا مربوط به بیمه عمر است.

وی پائین بودن درجه ریسک پذیری و برنامه ریزی را از دلایل پائین بودن تقاضای کم بیمه در ایران دانست و افزود: صنعت بیمه دارای سه کارکرد است.

مهدوی اظهارداشت: ایجاد امنیت و آسایش برای تمام فعالیتهای زندگی از طریق پوشش ریسکهای مختلف، افزایش سرمایه گذاری و ایحاد رونق در فعالیتهای اقتصادی و توزیع عادلانه هزینه ای ناشی از ریسک از مهمترین کارکردهای بیمه است.

وی تبلیغات محصولات بیمه ای را برای گسترش این صنعت ضروری دانست وافزود: هر چند بیمه یکی از سه بال بازارهای مالی است اما این صنعت در ایران رونق مناسبی نیافته است.

رئیس پژوهشکده بیمه اظهارداشت: هر چند شبکه بانکی و بازار سرمایه متناسب با اقتصاد کشور پیشرفت کرده اما صنعت بیمه هنوز جایگاه خود را به دست نیاورده است.

وی در ادامه با اشاره به نام گذاری 13 آذر ماه به عنوان روز صنعت بیمه اظهارداشت: بر همین اساس هجدهمین کنفرانس صنعت بیمه با نام کارآمدی مدیریت بیمه چالش ها و راهبردها هشتم آذر ماه در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

مهدوی گفت: تاکنون 164 مقاله فارسی و 11مقاله خارجی به این کنفرانس ارسال شده و قرار است 15 مقاله به صورت شفاهی و 34 مقاله نیز به صورت پوستر در این همایش ارائه شود.