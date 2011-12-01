اصول پیشگیری از بیماریها به طور گسترده اطلاع رسانی شود

دکتر حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مهمترین چالشهای حوزه سلامت را نقص اطلاع رسانی اخبار این حوزه دانست و از آن به عنوان حلقه ای مفقوده یاد کرد و افزود: پایگاهی خبری که همه اخبار حوزه سلامت را پوشش دهد باید سالها پیش راه اندازی می شد و در نظام سلامت به دلیل کمبود منابع مالی و انسانی بسیار ضعیف عمل کرده ا یم.

وی با اشاره به رشد فزاینده جمعیت، توسعه بخش های درمانی و بروز بیماریهای نوپدید و بازپدید، اظهار داشت: تنها با توسعه کمی و افزایش تختهای بیمارستانی نمی توانیم بسترهای نظام سلامت را در جامعه ایجاد کنیم بلکه لازم است در مسیری حرکت کنیم که اصول و راههای پیشگیری از بیماریها را به مردم آموزش دهیم.

این مسئول افزود: لذا راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی "وب دا" کاملا مورد نیاز بود.

حسینی همچنین انتشار اخباری گاها متناقض در حیطه پزشکی و علمی را به دلیل نبود مرجع خبری جامع و رسمی در نظام سلامت عنوان کرد و اذعان داشت: طی دو سال اخیر و با آغاز به کار نخستین مرجع رسمی اخبار علمی- پزشکی در کشور در قالب "وب دا" بیش از 19 هزار خبر در این پایگاه تولید شده و در رسانه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: صحت اخبار تولیدی این پایگاه و مهارت و تبحر خبرنگاران آن موجب افتخار است.

50 پایگاه خبری "وب دا" تا پایان سال افتتاح می شود

حسینی در ادامه از افتتاح 50 پایگاه خبری "وب دا" در دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی ها تا پایان سال 90، 50 پایگاه خبری دیگر در دانشگاههای علوم پزشکی کشور افتتاح خواهد شد.