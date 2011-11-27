حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر به اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش رابطه با انگلیس اظهار داشت: به اعتقاد من انگلیسی‌ها همچنان سیاست خود را ادامه می‌دهند زیرا اساس سیاست‌های منفی در قبال جمهوری اسلامی ایران در منطقه انگلیس است.

وی افزود: ‌اما مجلس شورای اسلامی در راستای مقابله با سیاست منفی انگلیس رابطه با این کشور را کاهش داد و این مصوبه نوعی علامت جدی به انگلیسی‌ها بود که بحث قطع رابطه با انگلیس یک بحث جدی است و این مصوبه می‌تواند زمینه قطع رابطه باشد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انگلیسی ها خودشان می‌دانند از دست دادن هر گونه رابطه در منطقه برای آنها بسیار دشوار خواهد بود چون از آنها از دهه 1970میلادی منطقه را به نفع آمریکایی‌ها واگذار کردند و خیلی تلاش کردند تا جایگاه خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: ‌انگلیسی‌ها نمی‌توانند همه گونه سیاست‌های منفی علیه ایران اعمال کنند و از طرف دیگر انتظار داشته باشند روابط سیاسی اقتصادی‌شان در سطح عالی باشد.

فلاحت پیشه مصوبه مجلس را واکنش جدی به انگلیس ارزیابی کرد و گفت: ما در کشورهای انقلابی منطقه شاهد سیاست‌های بعدی انقلابیون مبنی بر تنظیم سیاست علیه کشورهایی که سیاست منفی در قبال انقلاب‌های منطقه شکل داده‌اند، هستیم. به طوری که در مصر بلافاصله موضوع حمله به سفارت اسرائیل مطرح شد و هم اکنون شعارهای ضد آمریکایی و ضد سیاست آمریکا مطرح می‌شود. الگوی مصر بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک است. حتی برخی معتقدند انقلاب دوم در مصر تحت عنوان تسخیر لانه جاسوسی رخ خواهد داد این واقعیتی است که انگلیس به همراه آ‌مریکا کشوری است که سعی در انحراف واقعیت منطقه دارند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام مجلس به شکلی بود که دست دیپلماسی کشور در آن بسته نمی‌شود و امکان ترسیم کنش و واکنش‌ها و جهت گیری‌ها در رابطه با انگلیس وجود دارد اما اگر انگلیسی‌ها به سیاست خود ادامه دهند رابطه با این کشور قطع خواهد شد و این حتماً به ضرر انگلیسی‌ها است.

وی ادامه داد: چون آنها می‌دانند قطع رابطه با ایران که کشور بزرگ منطقه است و جوانان انقلابیون منطقه از ایران الگو می گیرند و الگوگیری از ایران در آینده کشورهای منطقه تاثیرگذار است.