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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

فرجی خبر داد:

تعامل و همکاری بین شهرداری و شورا در شهریار مطلوب است

تعامل و همکاری بین شهرداری و شورا در شهریار مطلوب است

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهریار از وجود همکاری و تعامل مطلوب بین شهرداری و شورای این شهر خبر داد.

جمشید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود تعامل و همکاری مطلوب بین شورای اسلامی شهر و شهرداری شهریار خبر داد و اظهار داشت: در تمامی مواقع همکاری و هماهنگی باعث توسعه و پیشرفت شهر و آبادانی منطقه می شود.
 
وی افزود: زمانی که نفاق و اختلاف وجود داشته باشد، اولین گروهی که متضرر می شوند، شهروندان هستند که در این زمینه باید مسئولان توجه ویژه داشته باشند.
 
این مسئول یادآور شد: در این  زمینه در حال حاضر ارتباط مطلوب و هماهنگی خوبی بین شهرداری و شورای اسلامی شهر شهریار وجود دارد که این مهم باعث پیشرفت در امور شده است.
 
فرجی ادامه داد: با گذشت  هشت ماه از سال و با توجه به رکود نسبی درآمد شهرداری اما با تعامل و هماهنگی شورا و شهرداری، از ابتدای سال جاری تاکنون پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی در سطح شهر اجرا شده است.
 
رئیس شورای اسلامی شهر شهریار اعلام کرد: با اجرای پروژه های مذکور طبق بررسی و ارزیابی مشخص شد که میزان رضایتمندی شهروندان از اقدامات شهرداری افزایش یافته است.
کد مطلب 1470721

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