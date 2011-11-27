تعامل و همکاری بین شهرداری و شورا در شهریار مطلوب است

جمشید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود تعامل و همکاری مطلوب بین شورای اسلامی شهر و شهرداری شهریار خبر داد و اظهار داشت: در تمامی مواقع همکاری و هماهنگی باعث توسعه و پیشرفت شهر و آبادانی منطقه می شود.

وی افزود: زمانی که نفاق و اختلاف وجود داشته باشد، اولین گروهی که متضرر می شوند، شهروندان هستند که در این زمینه باید مسئولان توجه ویژه داشته باشند.

این مسئول یادآور شد: در این زمینه در حال حاضر ارتباط مطلوب و هماهنگی خوبی بین شهرداری و شورای اسلامی شهر شهریار وجود دارد که این مهم باعث پیشرفت در امور شده است.

فرجی ادامه داد: با گذشت هشت ماه از سال و با توجه به رکود نسبی درآمد شهرداری اما با تعامل و هماهنگی شورا و شهرداری، از ابتدای سال جاری تاکنون پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی در سطح شهر اجرا شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شهریار اعلام کرد: با اجرای پروژه های مذکور طبق بررسی و ارزیابی مشخص شد که میزان رضایتمندی شهروندان از اقدامات شهرداری افزایش یافته است.