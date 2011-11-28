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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

غفوری فرد در گفتگو با مهر:

استقبال مردم از همایش‌های اخیر اصولگرایان بی‌نظیر بود

استقبال مردم از همایش‌های اخیر اصولگرایان بی‌نظیر بود

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با تأکید بر اینکه برنامه ریزی فعلی جبهه متحد اصولگرایان در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است، گفت: استقبال مردم از همایش های اخیر جبهه متحد اصولگرایان بی نظیر بوده است.

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برگزاری دو همایش اخیر جبهه متحد اصولگرایان گفت: با برگزاری این تجمعات که با استقبال بسیار بالای مردمی و اصولگرایان سراسر کشور همراه بود، جبهه متحد اصولگرایان متحدتر و با برنامه ریزی دقیق تر به کار خود ادامه می دهد.

وی افزود: در طول 32 سال گذشته سابقه نداشته است که روحانیت به پرچمداری جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تمام وجود به صحنه انتخابات وارد شده باشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: امیدوارم انتخابات مجلس پرشور و پرحجم برگزار شود و پیروزی نهایی از آن اصولگرایان باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارتباط جبهه متحد اصولگرایان و مردم با برگزاری همایش ها محکم تر می شود، افزود: استقبال مردم از همایش های اخیر جبهه متحد اصولگرایان بی نظیر و خارج از حد تصور و بیانگر این است پایگاه اصولگرایان در جامعه قوی است.

غفوری فرد با تأکید بر اینکه برنامه ریزی فعلی جبهه متحد اصولگرایان در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است، گفت: امیدواریم با هدایت حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی پیروزی اصولگرایان در 10 سال گذشته ادامه داشته باشد.

کد مطلب 1470723

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