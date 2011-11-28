حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برگزاری دو همایش اخیر جبهه متحد اصولگرایان گفت: با برگزاری این تجمعات که با استقبال بسیار بالای مردمی و اصولگرایان سراسر کشور همراه بود، جبهه متحد اصولگرایان متحدتر و با برنامه ریزی دقیق تر به کار خود ادامه می دهد.

وی افزود: در طول 32 سال گذشته سابقه نداشته است که روحانیت به پرچمداری جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تمام وجود به صحنه انتخابات وارد شده باشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: امیدوارم انتخابات مجلس پرشور و پرحجم برگزار شود و پیروزی نهایی از آن اصولگرایان باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارتباط جبهه متحد اصولگرایان و مردم با برگزاری همایش ها محکم تر می شود، افزود: استقبال مردم از همایش های اخیر جبهه متحد اصولگرایان بی نظیر و خارج از حد تصور و بیانگر این است پایگاه اصولگرایان در جامعه قوی است.

غفوری فرد با تأکید بر اینکه برنامه ریزی فعلی جبهه متحد اصولگرایان در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است، گفت: امیدواریم با هدایت حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی پیروزی اصولگرایان در 10 سال گذشته ادامه داشته باشد.