طرح خانواده پایدار برای دختران دبیرستانی کاشمر اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مرادزاده پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از کلاس های آموزشی خانواده پایدار در این شهرستان اظهارکرد: با توجه به پایین بودن سن ازدواج دختران در این شهرستان طرح خانواده پایدار برای مقاطع اول و دوم دبیرستان نیز محقق شود.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح آگاهی خانواده ها، کاهش طلاق و تنش های اجتماعی را به همراه دارد، افزود: تشکیل جلسات مشاوره، ازدواج به هنگام و پایبندی به مسایل دینی و اخلاقی از جمله مهمترین مولفه های استحکام خانواده است.

وی از دانش آموزان به عنوان بهترین مبلغان کاهش آسیبهای اجتماعی نام برد و ادامه داد: کسب علم و تقویت اعتقادات دینی باید دو محور اصلی در برنامه آموزشی دانش آموزان باشد.

فرماندار خلیل آباد درباره ویژگی های طرح خانواده پایدار گفت: سلسله جلسات آموزشی این طرح برای تمامی دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهرستان و در قالب 12 ساعت آموزش برگزار می شود.

مرادزاده تصریح کرد: از آنجا که خانواده ها نقش غیر قابل انکاری در تربیت فرزندان و کاهش آسیبهای اجتماعی دارند، پس از اتمام دوره آموزشی دانش آموزان دختر، دور دوم این کلاسها با حضور اولیای آنان برگزار خواهد شد.