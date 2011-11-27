شش پروژه راهسازی در خراسان شمالی افتتاح می شود

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان اعتبار تخصیص یافته برای این پروژه ها 92 هزار و 500 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: در مرکز استان احداث آسفالت تقاطع های ورودی و خروجی روستاهای حاشیه محور بجنورد به جنگل گلستان با اعتبار سه هزار و 900 میلیون ریال، بهره برداری از پل تنگه ترکمن در منطقه مرزی راز و جرگلان با اعتبار 24 هزار میلیون ریال، تکمیل عملیات زیر سازی آسفالت سرد محور سوخسو هاشم به راستقان به طول هفت کیلومتر با اعتبار 11 هزار و 600 میلیون ریال از جمله پروژه هایی است که افتتاح می شود.

باقرنیا افزود: در شهرستان فاروج نیز بهسازی و روکش آسفالت باند رفت بزرگراه بجنورد به قوچان واقع در فاروج به طول 35 کیلومتر آماده بازگشایی است.

رئیس شورای حمل و نقل خراسان شمالی گفت: علاوه بر پروژه های فوق در شهرستان گرمه نیز محور روستایی کرنخ به شوقان به طول هفت کیلومتر با اعتبار هشت هزار و 400 میلیون ریال که از سال 87 آغاز شده به بهره برداری می رسد.

مدیر کل راه و ترابری خراسان شمالی همچنین از افتتاح راه روستایی خرمده – دشتک در شهرستان مانه و سملقان نیز خبر داد و اذعان کرد: این محور به طول 5.5 کیلومتر است که با اعتبار هشت هزار 600 میلیون ریال از سال 89 تا کنون ساخته شده است.