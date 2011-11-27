ماه محرم باعث بیداری مردم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله ولی‌نژاد در این راستا افزود: عاشورا یک قیام ماندگار و تاثیرگذار و سرنوشت ساز بوده و بصیرت افزایی فراوانی در زمان خود و بعد از آن به همراه داشته است.

وی اظهار داشت: زمانی که امتی به بصیرت عاشورایی برسد و مردم آن بیدار شوند، آن امت به کارهای بزرگی دست می زند.

وی در پاسخ این سئوال که "آیا توانسته ایم از ظرفیت ماه محرم استفاده کنیم"، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از ظرفیتهای ماه محرم در راستای بصیرت افزایی بیشتر برنامه ریزی شد.



حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: بهترین راه مقابله با توطئه های دشمن، مخصوصا تهاجم و شبیخون فرهنگی و رشد و تعالی جوانان، تبیین قیام اباعبدالله الحسین (ع) است.



وی افزود: محرم اکسیری است که ناخالصیها رامی زداید و به انسان حیات می بخشد. استفاده از این ظرفیتها و قابلیتها را باید برای نسل جوان آماده کرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: برای سه گروه تاثیرگذار در محرم یعنی مداحان، روحانیون و هیئتهای مذهبی برنامه هایی شامل گردهمایی مداحان، روحانیون و هیئتهای مذهبی در نظر گرفته شده که در حال برگزاری این برنامه‌ها هستیم.



ولی نژاد با اشاره به تمهیدات اولیه برای برگزاری ایام سوگواری ماه محرم در بخش اجرایی هیأت های مذهبی گفت: هماهنگی و سهمیه برای اطعام دهی با اداره بازرگانی انجام گرفت و سهمیه بندی به آنان اعلام شد.



حجت الاسلام ولی نژاد به بیان احترام به جایگاه واقعی قیام تاریخی عاشورا و پیرایه زدایی از برنامه های هیئتهای مذهبی پرداخت و افزود: ستادی به منظور ارزیابی از برنامه های محتوایی هیئتهای مذهبی و متون نوحه ها توسط مداحان و آشنایی با آسیب ها و پیرایه‌های سوگواری تشکیل شده و آمادگی کامل برای حضور و ارزیابی ازطرف ستاد وجود دارد.



مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام اعزام 800 مُبلغ در سطح استان افزود: علاوه بر اعزام مُبلغان، تمهیدات لازم برای دعوت از سخنرانان کشوری به منظور بصیرت افزایی و بیان وقایع تاریخی قیام ابا عبدالله الحسین (ع) و گفتمان سازی ارزشهای اعتقادی برای مردم و نسل جوان صورت گرفته که شاهد حضور آنان خواهیم بود.