آغاز پیش فروش نفت به مردم تا 20 روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در حاشیه رونمایی از نخستین طرح نیمه صنعتی جی.تی.ال در ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز انتشار اوراق مشارکت ریالی طرحهای توسعه میدان پارس جنوبی از روز گذشته (شنبه 5 آذر ماه)، گفت: پیش بینی می شود تا 3 هفته آینده عرضه پیش فروش نفت به مردم هم عملیاتی شود.

وزیر نفت با اعلام اینکه با انتشار اوراق مشارکت ریالی و پیش فروش نفت به مردم بخش عمده ای از نقدینگی برای اجرای طرح توسعه میادین نفت و گاز تامین می شود، تصریح کرد: در آینده انتشار اوراق مشارکت ارزی هم در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

این عضو کابینه دولت همچنین با اشاره به بومی سازی فنآوری صنعت جی.تی.ال در ایران اظهارداشت: وزارت نفت به منظور حمایت بیشتر از سازندگان و صنعتگران و ساخت داخلی تجهیزات، تاسیس صندوق حمایت از سازندگان داخلی را در دستور کار دارد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تاسیس صندوق حمایت از سازندگان داخلی صنعت نفت در قالب بودجه 1391 به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.