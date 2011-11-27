تبلیغ علیه مسئولان نظام در شبکه های اجتماعی/ دستگیری متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد شاکری در تشریح جزئیات این خبر گفت:چندی پیش کارشناسان پلیس در جریان فعالیت علیه نظام و انتشار مطالب توهین آمیز نسبت به مقامات کشوری و تبلیغ به نفع یکی از گروهک های معاند با اسلام قرار گرفتند. در ادامه مشخص شد این فرد با هک کردن تلاش می کند به حریم خصوصی افراد وارد شده و با درج مطالبی در مورد اینکه فرد برنده 20 هزار دلار شده است اقدام به سرقت اطلاعات و کلاهبرداری از افراد می کرد.

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات تخصصی و فنی کارشناسان موفق به ایجاد ارتباط با هویت جعلی با متهم شده و موفق شدند وی را شناسایی و در عملیات ضربتی دستگیر کنند.

معاونت اجتماعی پلیس فتا با هشدار در مورد سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد توسط عده ای سود جو به کاربران اینترنت هشدار داد: دستری غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای،سرقت و کلاهبرداری،جاسوسی،هتک حیثیت و نشر اکاذیب شامل تغییر یا تحریف انتشارصوت یا تصویر دیگری بدون رضایت و اهانت به دین اسلام و مقدسات جرم تلقی شده و قانونگذار برای مرتکبین جرایم رایانه ای مجازات حبس و جریمه نقدی تعیین کرده است.