40 درصد آرد واحدهای نانوایی زنجان از استانهای دیگر وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، افزود: وضعیت تولیدی گندم استان چندان نامطلوب نیست و نسبت به سایر استانها مرغوب تر است لذا باید به دنبال راهکار های کار شناسی شده در ارتقای کیفی گندم و آرد در استان را لحاظ کنیم.

وی ادامه داد: بحث به زارعی است که باید جهاد کشاورزی مدیریت و راهکار لازم را برای افزایش کیفیت گندم در دستور کار قرار دهد و دیگری شرایط اقلیمی است لذا چاره ای وجود ندارد که گندم با کیفیت را از استانهای دیگر وارد شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان تاکید کرد: شرکت غله به عنوان نماینده مادرتخصصی اقدام کند و نسبت به وارد کردن گندم مرغوب برنامه ریزی کند که در این راستا به کارخانجاتی که گندم با کیفیت را خریداری کنند تسهیلات ارائه می شود.

عباسی افزود: باید کارخانجات استان کیفیت گندم را تسریع کنند و در آزمایشگاهها استانداردسازی، مسائل بهداشتی و محیط کاری برای تولید نان با کیفیت لحاظ و مد نظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: تولید گندم و آرد با کیفیت از سوی کارخانجات در تولید نان با کیفیت تاثیر به سزایی دارد و نیاز استان را از وارد کردن آرد برطرف می کند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: عرضه تولید واحدهای نان صنعتی مد نظر قرار گیرد و مساعدت برای بهره برداری این واحدها لحاظ شود.