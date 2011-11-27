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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

عباسی:

40 درصد آرد واحدهای نانوایی زنجان از استانهای دیگر وارد می شود

40 درصد آرد واحدهای نانوایی زنجان از استانهای دیگر وارد می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: بیش از 40 درصد واحدهای سنگکی، آرد را از سایر استانها وارد می کنند که این امر عدم کیفی آرد کارخانجات استان را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، افزود: وضعیت تولیدی گندم استان چندان نامطلوب نیست و نسبت به سایر استانها مرغوب تر است لذا باید به دنبال راهکار های کار شناسی شده در ارتقای کیفی گندم  و آرد در استان را لحاظ کنیم.

وی ادامه داد: بحث به زارعی است که باید جهاد کشاورزی مدیریت و راهکار لازم را برای افزایش کیفیت گندم در دستور کار قرار دهد و دیگری شرایط اقلیمی است لذا چاره ای وجود ندارد که گندم با کیفیت را از استانهای دیگر وارد شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان تاکید کرد: شرکت غله به عنوان نماینده مادرتخصصی اقدام کند و نسبت به وارد کردن گندم مرغوب برنامه ریزی کند که در این راستا به کارخانجاتی که گندم با کیفیت را خریداری کنند تسهیلات ارائه می شود.

عباسی افزود: باید کارخانجات استان کیفیت گندم را تسریع کنند و در آزمایشگاهها استانداردسازی، مسائل بهداشتی و محیط کاری برای تولید نان با کیفیت لحاظ و مد نظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: تولید گندم و آرد با کیفیت از سوی کارخانجات در تولید نان با کیفیت تاثیر به سزایی دارد و نیاز استان را از وارد کردن آرد برطرف می کند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: عرضه تولید واحدهای نان صنعتی مد نظر قرار گیرد و مساعدت برای بهره برداری این واحدها لحاظ شود.

کد مطلب 1470738

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