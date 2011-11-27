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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

30درصد از بارش سالانه انجام شد/ورود موج جدید بارش از سه شنبه

30درصد از بارش سالانه انجام شد/ورود موج جدید بارش از سه شنبه

یاسوج - خبرگزاری مهر: کارشناس سازمان هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی دو ماه گذشته از سال زراعی جاری ۳۰ درصد از بارش سالانه استان انجام شده است.

سید جهانبخش احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین میزان بارش در شهر "لیکک" بهمئی با ۵۳درصد بارش سالانه و کمترین میزان در گچساران با ۲۲درصد بارش سالانه انجام شده است.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار بارش از ایستگاههای استان، از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در یاسوج ۱۹۲میلیمتر، گچساران ۹۸،  دهدشت ۲۱۴، سی سخت ۱۸۱و لیکک۱۹۱میلیمتر باران باریده است.

کارشناس سازمان هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته در یاسوج شش میلیمتر، گچساران سه، دهدشت کمتر از یک میلیمتر، سی سخت هفت و لیکک دومیلیمتر باران باریده بود.

وی عنوان کرد: یک موج ناپایداری از اواخر روز دوشنبه نواحی جنوبی و جنوب غربی را متاثر خواهد ساخت که انتظار می رود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه شاهد ناپایداری هایی به صورت افزایش ابر، بارش پراکنده باران و برف در مناطق کوهستانی و وزش باد نسبتا شدید در استان باشیم.

احمدی یادآور شد: طی فعالیت این سامانه اختلال در حمل و نقل جاده ای به خصوص در جاده های کوهستانی دور از انتظار نیست.

کد مطلب 1470744

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