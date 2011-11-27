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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

حجت الاسلام حمیدی:

بیداری اسلامی در دنیا برگرفته از تفکر و فرهنگ بسیجی است

بیداری اسلامی در دنیا برگرفته از تفکر و فرهنگ بسیجی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: آنچه که امروز دنیا را به خیزش واداشته و بیداری اسلامی را به وجود آورده تفکر و فرهنگ بسیجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در نمازخانه دادگستری سیستان و بلوچستان که با حضور فرماندهان سپاه استان و مسئولین پایگاه مقاومت بسیج شهید گلی و کارکنان قضائی و اداری دادگستری برگزار شد اظهار داشت: اگر امروز دشمنان بیش از هر زمانی با خیزش های مردمی مقابله می کنند به دلیل فرهنگ بسیجی است که نهادینه شده و بصورت یک درخت تناور درآمده است.

وی یکی از مهمترین معجزات انقلاب را تشکیل بسیج دانست و گفت: تا زمانیکه فرهنگ بسیجی در کشور حاکم باشد دشمنی های دشمنان قسم خورده ادامه خواهد داشت.

وی پیوند بین فرهنگ بسیج و عاشورا را مبارک دانست و افزود: فرهنگ بسیج برگرفته از فرهنگ عاشوراست.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: آنچه امروز باعث افتخار و عزت ایران اسلامی است ثمره خون شهدای بسیجی است.

سردار علیرضا عظیمی جاهد گفت: بسیج در هر عرصه ای که وارد شده بهترین عملکرد و دستاورد را داشته است.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس نیز با حضور مردم در غالب بسیج توانستیم پیروز میدان باشیم.

وی اظهار داشت: با تفکر بسیجی جلوی خیلی از بحران ها و حرکات تخریبی در استان نیز گرفته شده است.

پایگاه مقاومت شهید گلی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در سال 1365 تشکیل و 201 عضو دارد که 95 نفر آن را بانوان تشکیل می دهند.

کد مطلب 1470747

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