اختصاص 560 میلیارد ریال برای بهسازی روستاهای خوزستان

محمد شهید زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با این میزان اعتبار540 روستای استان زیرپوشش طرحهای بهسازی و بازسازی شامل زیرسازی و روسازی معابر، ساخت جدول و جوی، سامانه دفع آبهای سطحی، توسعه فضای سبز و صدور سند مالکیت قرار می گیرند.

وی افزود: این طرحها در روستاهای بیش از50 خانوار اجرا می شود و با بهره برداری از آن 27هزار خانوار از مزایای آن برخوردار می شوند.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه توسعه، عمران و بهبود وضع روستاها از مزایایی اجرای طرحهای بهسازی روستایی است، عنوان کرد: این طرحها تا تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسند.



تاکنون یک هزار و 100روستای خوزستان بهسازی شده و حدود هزار روستای دیگر نیاز به اجرای این طرح دارد.