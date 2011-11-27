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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

شهید زاده خبر داد:

اختصاص 560 میلیارد ریال برای بهسازی روستاهای خوزستان

اختصاص 560 میلیارد ریال برای بهسازی روستاهای خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: 560 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و عمران روستاهای استان اختصاص یافت.

محمد شهید زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با این میزان اعتبار540 روستای استان زیرپوشش طرحهای بهسازی و بازسازی شامل زیرسازی و روسازی معابر، ساخت جدول و جوی، سامانه دفع آبهای سطحی، توسعه فضای سبز و صدور سند مالکیت قرار می گیرند.

وی افزود: این طرحها در روستاهای بیش از50 خانوار اجرا می شود و با بهره برداری از آن 27هزار خانوار از مزایای آن برخوردار می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه توسعه، عمران و بهبود وضع روستاها از مزایایی اجرای طرحهای بهسازی روستایی است، عنوان کرد: این طرحها تا تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسند.

تاکنون یک هزار و 100روستای خوزستان بهسازی شده و حدود هزار روستای دیگر نیاز به اجرای این طرح دارد.
کد مطلب 1470750

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