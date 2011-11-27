به گزارش خبرگزاری مهر، با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با مشارکت انجمن پژوهش های آموزشی ایران برگزار شد.

این همایش با اهداف فراهم نمودن زمینه استقرار ساختار ارزشیابی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، بهره گیری از آخرین یافته ها در زمینه رویکردها و ساختارهای متولی ارزشیابی، معرفی شیوه های کاربردی در زمینه تضمین و تبادل نظر علمی میان محققان و دانش پژوهان دوم آذرماه با حضور جمعی از اساتید دانشگاها و پژوهشگران نظام های اموزشی در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

محورهای اصلی کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی شامل ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، نظام آموزش فنی و حرفه ای و نظام پیش از دانشگاه بود.