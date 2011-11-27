بیداری اسلامی نشات گرفته از نهضت عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر یکشنبه در همایش بزرگ عاشورائیان استان که به مناسبت اول محرم برگزار شد، اظهار داشت: نهضت امام حسین(ع) در طول تاریخ الگوی شیعیان و سایر مذاهب بوده است.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) به دنبال حکومت حق و عدالت خواهی بوده است، افزود: حاکمان امروز به دنبال زور، تزویر و ریاکاری بوده و با دروغ حکومت را اداره می کنند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اهداف نهضت امام حسین(ع) در روز عاشورا، تصریح کرد: احیاء انسانیت، معنویت و ارزش های اسلامی از مهمترین اهداف این نهضت بوده و این نهضت را تا به امروز پایدار نگه داشته است.

وی با اشاره به اهداف شوم دشمنان اسلام مبنی بر تقسیم کردن جهان اسلام، تصریح کرد: در برنامه ریزی جدید دنیای غرب، دشمنان اسلام قصد دارند ایران را به هفت کشور تقسیم کرده و ثروت و منابع سایر کشورهای اسلامی را نیز مصادره کنند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با تاکید بر اینکه امروز ملت ایران از آمریکا و دنیای غرب هیچگونه ترسی ندارد، اظهار داشت: تنها بیم این امت از افرادی است که به نام دین و ولایت پرچم هایی را برافراشته و در مقابل رهبری و امام راحل ایستاده اند، که باید جدی گرفته شوند و گرنه به آسیب جدیدی مبدل خواهند شد.

وی بر آشنایی جوانان با قرآن و مکتب اهل بیت(ع) تاکید کرد و گفت: قرآن کتاب علم، اندیشه، پاکی و راه هدایت انسان ها است که عمل به دستورات آن باید در دستور همه مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی برپایی نماز را از اهداف شاخص نهضت امام حسین(ع) عنوان کرد و بیان داشت: اقامه نماز ظهر در روز عاشورا در کربلا نشانگر اهمیت نماز در دین اسلام و نهضت امام حسین(ع) است.

وی بر برگزاری نماز ظهر عاشورا به طور هماهنگ در شهرستان ها تاکید کرد و افزود: تمام هیئات باید پیش بینی لازم برای اقامه نماز در مسیر عزاداری را انجام داده و با بلند شدن صدای اذان به طور هماهنگ نماز عاشورا برگزار شود.

امام جمعه بیرجند در پایان با اشاره به فرهنگی بودن استان، یادآور شد: با برپایی هماهنگ نماز ظهر عاشورا، بیرجند را به عنوان نماد و الگویی معرفی کرده و فرهنگ نماز را در بین جوانان نهادینه کنیم.