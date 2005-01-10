بشار اسد : وضعيت منطقه بحراني است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي محيط، بشاراسد رئيس جمهوري سوريه اوضاع كنوني منطقه را بسيارخطرناك توصيف كرد وياد آورشد : پس ازقرارداد سايكس پيكو درآغاز قرن گذشته كه بخشي ازكشورهاي منطقه تحت نفوذ انگليس و فرانسه در آمد، وضعيت منطقه بسيارخطرناك شده است .

يوسف فيصل دبير كل حزب كمونيست سوريه به نقل ازرئيس جمهوري سوريه گفت: سوريه هم اكنون تحت فشاراست و اين فشارها بدون هرگونه حدو مرز مشخص متوقف نخواهد شد بلكه تشديد هم خواهد شد بنابراين اوضاع كنوني منطقه خطرناك ترازقرارداد سايكس پيكو است.

اما وي تاكيد كرد كه سياست سوريه با وجود تمام فشارهاي موجود بر دمشق ثابت است.

فيصل تصريح كرد: بشاراسد درجريان ديدارش با رهبران احزاب جبهه ملي ترقي خواه حاكم برضرورت اتخاذ تدابيرجديد براي مبارزه با فساد ازطريق حسابرسي از افراد فاسد و حل و فصل اين موضوع بويژه بركناري مفسدان تاكيد كرد.

رئيس جمهوري سوريه همچنين بر ضرورت اهميت گسترش جبهه ملي ترقي خواه و توسعه احزاب آن تاكيد كرد و گفت : نقش احزاب نبايد يك بعدي باشد بلكه بايد درجوانب ديگر و درزمينه هاي اقتصادي و اجتماعي گسترش يابد.

ياد آوري مي شود پس ازجنگ جهاني اول، دوكشور انگليس و فرانسه با هم پيمانان پيروزخود درجنگ درصدد برآمدند جهان را از طريق تصويب اعلاميه شوم بالفوربين خود تقسيم نمايند ودر پي آن درسال 1917 ميلادي آنها منطقه خاورميانه را براساس قرارداد" سايكس پيكو" بين خود تقسيم كردند.