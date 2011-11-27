به گزارش خبرگزاری مهر، محمودزاده تاکنون بیش از 15 کتاب در حوزه جنگ و دفاع مقدس نوشته و خود در جبهههای هشت سال دفاع مقدس حضور داشته است. او پنج کتاب خود را در روزهای جنگ و عملیاتهای مختلف به صورت عینی نوشته است.
این نویسنده که داوری جشنوارههای مختلف در حوزه کتاب دفاع مقدس را بر عهده داشته، عنوان کرد: احساس میکنم کتابهای حوزه جنگ به نوعی تعریف و تبلیغ غلط از شهیدان دست میزنند و برخی کلیشهها، نویسندگان قدیمی جنگ را نگران کرده است.
وی افزود: پرداختن به جنگ و شهیدان با خارج شدن از حوزه معناگرایی خطرناک است؛ آنچه امام (ره) در هشت سال جنگ دست روی آن گذاشت و اصولا در رزمندگان ایرانی وجود داشت و در دیگران نه، اعتقاد درونی بود. این روزها کمتر به این اعتقادات و معرفت رزمندگان پرداخته میشود و اگر فرزندان از ما بپرسند چرا همت در عملیات خیبر مقاومت کرد، جوابی برای آن نداریم.
محمودزاده با بیان اینکه نوشتن «اشکهای سورن» حدود سه سال زمان برده است، گفت: در دو، سه سال اخیر بیشتر به موضوع انتقال عقیده و تفکر رزمندگان کار کردهام که حاصل آن «اشکهای سورن» و یک کتاب دیگر است که به زودی منتشر خواهد شد.
این نویسنده اضافه کرد: «اشکهای سورن» قصه نوجوانی است که پدرش بهطور مرموزی در جنگ مفقود میشود و از فشار مادر، او راهی جبههای در ارتفاعات کردستان میشود تا با حضور در گردانی که پدرش نیز پیشتر در آن بوده، از سرنوشت پدرش اطلاع کسب کند. در ادامه اما به نقطهای میرسد که خارج از تمام اتفاقها، برایش درس زندگیست.
محموزاده با بیان اینکه تاکنون تنها در حوزه جنگ نوشته و نوشتن در این حوزه را ادامه خواهد داد، گفت: به نظرم هرچه بر دل نویسنده نشست باید بنویسد چه در مورد جنگ و چه موضوعات دیگر، اما من آنقدر غرق مسائل جنگ هستم که شاید حتی بخشهایی از «اشکهای سورن» مربوط به زندگیام در دوران جنگ است.
«اشکهای سورن» آخرین اثر محمودزاده بهتازگی از سوی انتشارات قدیانی با شمارگان 2200 نسخه و قیمت 3300 تومان در 136 صفحه منتشر شده است.
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