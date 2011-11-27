به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با اشاره به تاکیدات رهبری در زمینه تحول باید به دست نخبگان صورت گیرد، افزود: برای این منظور با همکاری سایر دستگاه ها اقداماتی انجام شد که از آن جمله می توان به جذب نخبگان در هیئت علمی دانشگاه ها اشاره کرد.

معاون علمی ریاست جمهوری از ایجاد دبیرخانه جذب نخبگان در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و اظهار داشت: این دبیرخانه با بررسی پرونده های ارسالی زمینه جذب این افراد را تسهیل می کنند.



سلطانخواه ادامه داد: علاوه بر این آیین نامه جذب نیروی انسانی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تدوین شد تا بستر حضور نخبگان و استعدادهای برتر در عرصه های مدیریتی کشور فراهم شود.



وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشور، یادآور شد: ارتباط دانش و صنعت یکی از برنامه های معاونت علمی است از این رو در آیین نامه جذب نخبگان مفادی را برای جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی و شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده است. بر این اساس نخبگان می توانند با حمایت دو ساله معاونت علمی در شرکتهای دانش بنیان و دستگاه های اجرایی جذب شوند.



رئیس بنیاد ملی نخبگان امضای، با بیان اینکه جذب نخبگان در ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور تاکید شده است، ادامه داد: در این راستا تفاهم نامه همکاری میان این معاونت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به امضا رسید.



وی اضافه کرد: این تفاهم نامه زمینه ای است تا نخبگان بتوانند ایده ها و نظرات و اندیشه های خود را در عرصه های مدیریتی تزریق کنند.