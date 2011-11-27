پایان عملیات خاکریزی بلندترین سد خاکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم اقبال منش از اتمام عملیات خاکریزی بلندترین سد خاکی کشور خبر داد و گفت: سد گتوند علیا به عنوان بلندترین سد خاکی کشور با ارتفاع 182متر در روز ششم مرداد با حضور رئیس جمهوری آبگیری شد و هم اکنون 290 میلیون مترمکعب آب ذخیره و دریاچه ای به طول 50 کیلومتر ایجاد کرده است.

مدیر امور مهندسی عمران طرح سد و نیروگاه گتوند علیا با اعلام پایان یافتن عملیات خاکریزی بدنه سد گتوندعلیا، اظهار داشت: خاکریزی بدنه سد گتوندعلیا به طول 760 متر و ارتفاع 182 متر از پی با حجمی افزون بر 32 میلیون مترمکعب انجام شد.

اقبال منش تصریح کرد: در طول 3 سال اخیر، علمیات اجرایی طرح سد و نیروگاه گتوندعلیا با روند پرشتابی سرعت گرفت به گونه ای که عوامل اجرایی این طرح در طول سال های 88 و 89 توانستند به ترتیب 2/9 و 2/8 میلیون مترمکعب از خاکریزی بدنه سد را اجرا کنند.

وی با اشاره به کسب رکوردهای خاکریزی در طول عملیات اجرایی، یادآور شد: 2 سال پیش همزمان با عید سعید غدیرخم با انجام 51 هزار متر مکعب خاکریزی در سد گتوندعلیا، رکورد خاکریزی روزانه در سطح کشور شکسته شد و در آذرماه همان سال نیز حجم خاکریزی ماهانه در حدود 1 میلیون و 200 هزار مترمکعب انجام شد که به عنوان رکورد خاکریزی ماهانه کشور ثبت شد.

مدیر امور مهندسی عمران طرح سد و نیروگاه گتوند علیا، افزود: سد گتوندعلیا پس از سد کرخه دومین مخزن ذخیره آب کشور به شمار می رود و دریاچه این سد نیز می تواند 5/4 میلیارد متر مکعب آب برای مصرف استان خوزستان ذخیره کند، ضمن اینکه دریاچه این سد نه تنها بزرگترین دریاچه بر روی رودخانه کارون محسوب می شود بلکه پس از دریاچه سد کرخه، دومین دریاچه بزرگ سدهای کشور است.