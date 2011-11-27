پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور اقلید فارس تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بازدید ابوالقاسم رحمانی نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی از پیگیری برای جذب اعتبارات مورد نیاز برای احداث سالن ورزشی و همچنین محوطه سازی دانشگاه پیام نور این شهرستان خبرداد و اظهارامیدواری کرد که به زودی عملیات احداث این دو پروژه آغاز شود.

سعید مظلومیان سرپرست دانشگاه پیام نوراستان فارس نیز دراین بازدید خواستار اعمال تخفیف از سوی مسئولان شهرستان در امر واگذاری انشعابات ساختمان جدید دانشگاه پیام نور اقلید شد.

وی ابراز امیدواری کرد: ساختمان اداری آموزشی دانشگاه پیام نور اقلید در دی ماه به بهره برداری رسد.

این ساختمان به مساحت دو هزار و 200مترمربع و درسه طبقه احداث شده است.