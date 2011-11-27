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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور اقلید فارس تسریع می شود

پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور اقلید فارس تسریع می شود

اقلید - خبرگزاری مهر: طی بازدید نماینده مردم اقلید فارس در مجلس و سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس از دانشگاه پیام نور اقلید، بر تسریع در پروژه های عمرانی این مرکز دانشگاهی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بازدید ابوالقاسم رحمانی نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی از پیگیری برای جذب اعتبارات مورد نیاز برای احداث سالن ورزشی و همچنین محوطه سازی دانشگاه پیام نور این شهرستان خبرداد و اظهارامیدواری کرد که به زودی عملیات احداث این دو پروژه آغاز شود.

سعید مظلومیان سرپرست دانشگاه پیام نوراستان فارس نیز دراین بازدید  خواستار اعمال تخفیف از سوی مسئولان شهرستان در امر واگذاری انشعابات ساختمان جدید دانشگاه پیام نور اقلید شد.

وی ابراز امیدواری کرد: ساختمان اداری آموزشی دانشگاه پیام نور اقلید در دی ماه به بهره برداری رسد.

این ساختمان به مساحت دو هزار و 200مترمربع و درسه طبقه احداث شده است. 

کد مطلب 1470770

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