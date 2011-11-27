اجتماع 3 هزار نفری بسیجیان گیلانغرب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر رستمی، در این مراسم که صبح یکشنبه برگزار شد در سخنانی تفکر بسیج را یک تفکر ولایی برگرفته از تفکر الهی خواند و گفت: امروز با تفکر بسیجی شاهد اوج اعتلای پیشرفت در همه زمینه ها هستیم.

فرماندار شهرستان گیلانغرب افزود: تفکر بسیج، تفکر نهایی کره زمین خواهد بود و امروز به سمت و سویی می رویم که تمام دنیا باید از تفکر بسیجی تبعیت کنند.

رستمی تاکید کرد: تفکر بسیجی امروز به عنوان یک استراتژی قوی و کارآمد در دنیا حرف اول و آخر را می زند.

در این مراسم، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گیلانغرب نیز گفت: تا تفکر بسیجی بر این کشور حاکم است هیچ قدرتی نمی تواند آسیبی به این مملکت برساند.

پرنور افزود: بسیج همچنان و مقتدر تر از گذشته در میدانهای جنگ نرم نیز به راه خود ادامه می دهد.

