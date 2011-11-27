بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور شکیبا ظهر یکشنبه اظهار داشت: با هدف خدمت رسانی به اقشار محروم جامعه و افرادی که به پزشکان متخصص دسترسی ندارند به میمنت دهه مبارک فجر از سه دستگاه اتوبوس آمبولانس بهره برداری و اولین بیمارستان صحرایی این دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مجهز به هشت تخت بستری و یک تخت ICU خریداری شده است گفت: قرار است دو دستگاه اتوبوس دیگر نیز در قالب اتوبوس آمبولانس و اتوبوس اتاق عمل تحویل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شود.

وی هزینه خرید و تجهیز این سه دستگاه اتوبوس را هفت میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اتوبوس ها در مجموع با 16 تخت بستری و دو تخت ICU قادر هستند در حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی همزمان به 30 مصدوم خدمات پزشکی و درمانی ارائه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان بیان داشت: این اتوبوس آمبولانس ها با امکانات ویژه و تجهیزات کاملی که در اختیار دارند می توانند در هر شرایطی به هم استانی های گرامی خدمات درمانی ارائه دهند.

وی گفت: در مواقع بحران نیز می توان این اتوبوس ها را به کشورهای همسایه برای خدمات دهی اعزام کرد.