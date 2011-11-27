به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت‌الله حافظی از آغاز ثبت‌نام بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی استان گیلان برای اجرای این برنامه خبر داد و افزود: از حدود 780 پزشک عمومی استان گیلان تاکنون 350 پزشک برای همکاری در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی می‌توانند با مراجعه به سایت مربوطه از بین پزشکان ثبت‌نام کرده پزشک خود را انتخاب نمایند.

حافظی با بیان اینکه هر پزشک می‌تواند تا 2500 نفر از بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی را تحت‌پوشش داشته باشد، تأکید کرد: براساس برنامه ارائه خدمات نوین درمانی به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی؛ حق‌الزحمه پرداختی به پزشکان براساس میزان ثبت‌نام بیمه‌شدگان خواهد بود و نه براساس میزان مراجعه آنان.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه روال سابق ارائه خدمات درمانی همچنان تداوم خواهد داشت و بیمه‌شدگان برای استفاده از این برنامه مختار هستند، افزود: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته اقداماتی درجهت ترغیب و تشویق بیمه‌شدگان برای استفاده از نظام نوین خدمات درمانی انجام شده است و بدون تردید شاهد استقبال از این برنامه در استان گیلان خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه خدمات درمانی رایگان به سالمندان را از مزایای این برنامه برشمرد و ادامه داد: براساس این برنامه داروهای تخصصی بیماری‌های خاص و مزمن از جمله مبتلایان به هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، فشارخون و دیابت نیز به صورت رایگان در اختیار مبتلایان قرار می‌گیرد و 95 درصد هزینه شیمی‌درمانی و درمان مبتلایان به MS نیز از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.

حافظی همکاری پزشکان، بیمه‌شدگان، نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تمامی مسئولین و مدیران استان گیلان در اجرای این برنامه را قابل تقدیر دانست و گفت: با همکاری سازنده و مسئولانه و همچنین تلاش و کوشش بی‌وقفه همکاران سازمان تأمین‌اجتماعی در استان گیلان این برنامه به مرحله اجرا رسیده است و تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای برنامه نیز درنظر گرفته شده است.

وی از حضور در جلسات کمیسیون بهداشت مجلس شورای‌اسلامی برای توجیه برنامه ارائه خدمات نوین درمانی به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی خبر داد و افزود: اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای‌اسلامی نیز پس از آگاهی از مزایای فراوان برنامه ارائه خدمات نوین درمانی از این برنامه استقبال کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان اجرای برنامه ارائه خدمات نوین درمانی را تنها راه رفع مشکلات حوزه درمان تأمین‌اجتماعی دانست و تأ‌کید کرد: با اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه، در آینده نزدیک شاهد رضایت‌خاطر بیمه‌شدگان و ارائه خدمات مطلوب درمانی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی خواهیم بود.