تبیین فلسفه عاشورا بین دانش آموزان ضرورتی اجتناب ناپذیر است

امیر نظری، صبح یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ امر به معروف و نهی از منکر در دبیرستان علامه امینی، گفت: همه دانش آموزان با مطالعه فلسفه عاشورا و نهضت امام حسین (ع) می توانند اهداف امام حسین (ع) را به درستی درک کنند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه تنها شرکت در مراسم عزاداری کافی نیست، گفت: مطالعه کتاب همراه با عزاداری زمینه رشد مذهبی دانش آموزان را فراهم می کند.



نظری با بیان اینکه هدف قیام امام حسین (ع) زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: مقام معظم رهبر همواره بر زنده نگه داشتن قیام امام حسین (ع) تاکید کرده اند.



وی با اشاره به اینکه بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام اوضاع در بین اعراب دگرگون شد، گفت: یکی از دلایل مهم قیام امام حسین (ع) فراموش شدن امر به معروف ونهی از منکر بود.



نظری با بیان اینکه عاشورا به عنوان یک دانشگاه، درس بزرگمردی را به بشریت آموخت، گفت: دانش آموزان با حضور در مراسم عزاداری می توانند از معنویات آن استفاده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه بزرگترین شعار عاشورا مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است، یادآور شد: مکتبی که شهادت دارد، اسارت ندارد.



نظری ادامه داد: حزب الله لبنان در 33 روز موفق به شکست استکبار شد و موفقیت خود را مدیون درس های عاشورا دانست.



وی با بیان اینکه استان زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی نام گذاری شده است، گفت: استان زنجان به علت داشتن دسته های عزاداری ساده و بی پیرایه توانسته الگوی مناسبی برای استان های دیگر باشد.



نظری گفت: استان زنجان با نام امام حسین (ع) شناخته شده و این یک افتخار برای استان است.