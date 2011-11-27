پیکر سه شهید در یزد تشییع می ‌شود/ مهریز و بهاباد میزبان لاله های عاشق

هدایت بنی فاطمه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روز دهم آذرماه و در آستانه شهادت حضرت امام حسین (ع )مصادف با پنجمین روز محرم الحرام، پیکرهای مطهر و نورانی 16 شهیـد دفاع مقدس در هشت استان کشور تشییع و به خاک سپرده می ‌شود.

وی افزود: همزمان با ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، روز دهم آذرماه پیکرهای مطهر 16 شهید گلگون کفن، در 11 نقطه از استان ‌های یزد، تهران، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و کرمان تشییع و خاکسپاری خواهند شد.

بنی فاطمه عنوان کرد: این شهدا مربوط به عملیاتهای فتح ‌المبین، رمضان، والفجر3، خیبر، بدر و تک عملیاتی دشمن در سال66 هستند که به ترتیب در مناطق عملیاتی غرب کرخه، زید، مهران، جزیره مجنون، شرق دجله و سومار کشف شده‌ اند.

وی عنوان کرد: یکی از این شهدا با نام منشادی و مشخصات مربوط به شهرستان مهریز است اما دو شهید گمنام هستند که در شهرستان بهاباد به خاک سپرده خواهند شد.

بنی فاطمه با بیان اینکه تشییع پیکر این شهدا روز پنج‌ شنبه در شهرستانهای مهریز و بهاباد انجام می‌ شود، افزود: به احتمال زیاد در مرکز استان نیز قبل از پنج‌ شنبه برنامه‌ هایی برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا اجرا خواهد شد.