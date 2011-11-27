به گزارش خبرگزاری مهر، سید‎مسعود شجاعی‎طباطبایی دبیر بخش کاریکاتور دومین جشنوارۀ جهانی هنر مقاومت ثبت وقایع و رشادت‌های دلیرمردان عرصه‌های انقلاب و دفاع مقدس را با زبان هنر از رسالت‌های برگزاری جشنواره هنر مقاومت دانست و مقاومت را راه مناسبی برای مقابله با ابرقدرت‌های جهانی که خود را منجی فرض می‎کنند، ارزیابی کرد.

مدیر خانۀ کاریکاتور دربارۀ کشف مشترکات زبان تصویری هنر مقاومت ایران و هنر جهانی اظهار کرد: همه هنرمندان متعهد دنیا در دفاع از مظلومیت و مقاومت اشتراکات تصویری دارند که از این میان می‎توان به نقش هنر کاریکاتور در راستای ایستادگی در برابر هر اتفاق ضدارزشی اشاره کرد که تاکنون واکنش مناسبی را ارائه کرده است.

- هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل هنرهای تجسمی، هنرمندان و مسوولان هنری شنبه پنجم آذرماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان آغاز شد.

- همچنین نشست هنرمندان هنرهای تجسمی استان اصفهان با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل هنرهای تجسمی شنبه شب در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان برگزار شد.

- آثار نقاشی هنرمند شهید فلسطینی رماه الحسینی از روز گذشته شنبه پنجم آذر در بخش ویژه دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت به نمایش گذاشته شده است. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت 17 به موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع در خیابان شهید برادران مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 74 ، مراجعه کنند.

- قدیمی‌ترین عکس‌های تعزیه در ایران با قدمتی بالغ بر 100 سال، از هشتم آذر تحت عنوان نمایشگاه "به تماشا..." در تالار وحدت به نمایش در خواهد آمد. این عکس‌ها از کاخ موزه گلستان به امانت گرفته شده و در 32 قطعه 70 × 100 در تالار وحدت به نمایش در می‌آید.