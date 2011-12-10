۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

نوباوه در گفتگو با مهر:

تکذیب کنندگان وجود جریان انحرافی خود در دام این جریان افتاده‌اند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریان انحرافی جریانی واقعی است که بعد از انتخابات 88 بروز و ظهور پیدا کرد گفت: کسانی که اعتقاد دارند منشا وجودی جریان انحرافی تنها ناشی از برخی القائات است، خودشان در دام جریان انحرافی قرار دارند.

بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت:  افرادی که برای تغییر مسیر انقلاب تلاش می‌کنند و دخیل در جریان انحراف هستند و تنها برای موجه جلوه دادن خودشان در نزد ملت وجود جریان انحرافی را تکذیب می کنند.

وی قرار دادن ایرانیت در مقابل اسلامیت و برخی انحرافات در تفکرات را از مظاهر اصلی جریان انحرافی خواند و گفت: با شناسایی دقیق عقاید این جریان می‌توان از حضور این افراد در انتخابات آینده جلوگیری کرد.

عضو جبهه پایداری در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان لزوم اتحاد در میان اصولگرایان و تلاش های این جبهه برای تحقق اتحاد پرداخت و افزود: جبهه متحد اصولگرایان باید مواضع خود در قبال برخی گروه های به اصطلاح اصولگرا را روشن کند.

