بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: افرادی که برای تغییر مسیر انقلاب تلاش می‌کنند و دخیل در جریان انحراف هستند و تنها برای موجه جلوه دادن خودشان در نزد ملت وجود جریان انحرافی را تکذیب می کنند.

وی قرار دادن ایرانیت در مقابل اسلامیت و برخی انحرافات در تفکرات را از مظاهر اصلی جریان انحرافی خواند و گفت: با شناسایی دقیق عقاید این جریان می‌توان از حضور این افراد در انتخابات آینده جلوگیری کرد.

عضو جبهه پایداری در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان لزوم اتحاد در میان اصولگرایان و تلاش های این جبهه برای تحقق اتحاد پرداخت و افزود: جبهه متحد اصولگرایان باید مواضع خود در قبال برخی گروه های به اصطلاح اصولگرا را روشن کند.