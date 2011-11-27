دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه در کازرون فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سروقد در این خصوص افزود: به دنبال وقوع برخی سرقتهای مسلحانه در نقاط مختلف شهرستان کازرون، شناسایی و دستگیری عوامل این سرقتها در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ماموران سه نفر از عوامل این سرقتها را به نامهای "ع-ج"، " الف - ک" و " س - ر" دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کازرون اظهار داشت: با ادامه تحقیقات فنی و پلیسی یکی دیگر از عوامل سرقتهای مسلحانه این باند به نام "ح-ت" شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و یک قبضه اسلحه کلاش نیز از وی کشف شد.