استاندار خراسان شمالی بر اجرای مدیریت نقدینگی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر یکشنبه در همایش ملی معاونان هزینه سراسر کشور در خراسان شمالی، اظهار داشت: به رغم اینکه مسئولان اجرایی استانها در راستای ابلاغ اجرای پروژه های ملی نسبت به اخذ اعتبارات از دولت مبادرت می کنند در همین خصوص گاها پاسخ می شنوند که منابع نیست.

وی تصریح کرد: باید ساز و کاری تدوین شود تا منابع اعتباری این پروژه ها نیز مشخص شود و مدیران اجرایی مبتنی بر آن مدیریت نقدینگی اجرای پروژه ها را اجرایی کنند.

وی همچنین با تاکید بر اجرای نظارت صحیح بر درآمد و هزینه ها یادآور شد: هنوز سیستم ثبت مالیات در کشور به خوبی اجرایی نشده است و به خصوص استانهای کوچکتر با خلاء این سیستم روبرو هستند.

شفقت در خاتمه بیان داشت: افزایش تولیدکنندگان، تامین و توسعه زیرساختهای عمرانی و اقتصادی سهم بهره وری و دریافت مالیات را افزایش می دهد که در همین راستا باید به استانهای کمتر توسعه یافته توجه ویژه ای شود.