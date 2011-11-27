امکان صدور محصولات باغی با افزایش تولید نهال های سالم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حمیدیان در نشست مشترک کمیته فنی مدیریت باغبانی استان با مدیران شرکت ایتالیایی که به منظور تولید نهال سالم و دارای استاندارد برگزار شده بود با بیان اینکه تجاری سازی کشت بافت در ایران از سالهای گذشته مدنظر بوده گفت: طبق برنامه پنجم توسعه باید تا آخر برنامه 70 میلیون نهال سالم در کشور تولید شود لذا ایجاد باغ های نمایشی و مادر مدنظر قرار گرفته تا کشاورزان از نزدیک با اینگونه نهال ها آشنا گردند.

وی با مثبت خواندن تعامل دوجانبه میان بخش کشاورزی آذربایجان شرقی و این شرکت گفت: آذربایجان شرقی در کنار برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع، دارای ظرفیت بالایی در زمینه تولید انواع گونه های باغی، بویژه گیاهان دارویی و گلهای زینتی و گلخانه ای است که همین ویژگی ها باعث شده اند تا تولید نهال های سالم جهت انواع اقلیم های گرمسیری و سردسیری نیز مدنظر باشند.

حمیدیان با بیان اینکه در حال حاضر باغات ایران این ظرفیت را دارند تا با کاشت نهال های سالم و بدون ویروس در آنها، ضمن ارتقای کیفیت، تولیدشان را چند برابر کنند افزود: از این طریق دیگر احتیاجی به واردات برخی از انواع میوه ها از سایر کشورها نخواهیم بود.

مدیرعامل شرکت زیست فن آوری ایتا صدرا یادآور شد: با اعلام آمادگی برخی از شرکت های کشور ایتالیا و تعامل سازنده آنها با این شرکت به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در تولید نهال های عاری از عوامل بیماری زا دست یافته ایم و با توجه به تولید دو میلیون نهال سالم در سال اول، قرار است بزودی بیش از شش میلیون نهال سالم و فاقد هر گونه ویروس، باکتری و آلودگی وارد بازار شود.

همچنین دکتر فانلی محقق باغبانی از کشور ایتالیا نیز در این نشست گفت: ما همانند یک پزشک می مانیم که اگر اطلاعات دقیقی از مناطق مختلف داشته باشیم می توانیم برای مشکلات مختلف نسخه مناسب بپیچیم که آماده ایم با ارائه نسخه های مختلف در مورد نهال های ایران، تجربیات خود را در اختیار امور باغبانی ایران قرار دهیم.

وی تصریح کرد: به طور مثال ما باید بدانیم که دقیقا چه ارقامی وجود دارند، چه چیزهایی مورد نیاز هستند تا بتوانیم پایه های مورد نیاز را تولید کنیم و در اختیار بخش کشاورزی قرار دهیم و به طور مثال اگر آلودگی وجود دارد ما باید بدانیم دقیقاً چه نوع آلودگی و در کجا این آلودگی وجود دارد.

نماینده ایتالیایی این شرکت با بیان اینکه باید اطلاعاتی دقیق در خصوص خشکسالی داشته باشیم و بدانیم به تفکیک مناطق مختلف استان با بروز خشکسالی چه اتفاقی افتاده است گفت: با تهیه نرم افزار بانک اطلاعات جامع کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، این اطلاعات را می توان تهیه و در اختیار همه محققان و پژوهشگران استان قرار داد.