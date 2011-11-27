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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

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همکاری دانشگاه و صنعت آلومینیوم اراک افزایش می یابد

همکاری دانشگاه و صنعت آلومینیوم اراک افزایش می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت آلومینیوم ایران با بیان اینکه، همکاری دانشگاه و صنعت آلومینیوم اراک افزایش می یابد، از راه‌اندازی دفتر کانون در ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یحیی ظهر یکشنبه در اولین جلسه کانون هماهنگی دانش و صنعت آلومینیوم ایران گفت: صنعت آلومینیوم کلید‌ پیشرفت و توسعه صنعت کشور است.

وی افزود: با توجه به عمر 40 ساله صنعت آلومینیوم در استان مرکزی این صنعت در اراک دارای جایگاه ویژه‌ای است، ولی تا دست‌یابی به جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد و امید است تاسیس کانون هماهنگی دانش و صنعت آلومینیوم ایران باعث رشد این صنعت و رسیدن به جایگاه واقعی این صنعت شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی به برنامه‌های استراتژی توسعه صنعتی کشور و همچنین برنامه‌های پنج ساله توسعه اشاره کردو اظهار داشت: صنعت آلومینیوم یکی از کلید‌های پیشرفت و توسعه صنعتی کشور است و جامعیت و گستردگی صنایع و دانش فنی مرتبط با طراحی و ساخت و تولید در این صنعت قابل توجه است.

یحیی تصریح کرد: این کانون با هدف تبیین و تسهیل رابطه مراکز علمی به عنوان بازوی علمی و صنعت و بازوی عملی توسعه کشور و رفع نیاز اساسی بخش صنعت و خدمات به منظور ایجاد مزیت رقابتی و افزایش توان صادراتی تحت حمایت و نظارت دفتر معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شده است.

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت آلومینیوم ایران گفت: این کانون یک کانون ملی است و متعلق به تمام فعالان عرصه علم، دانش و تولید کنندگان است.

کد مطلب 1470802

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