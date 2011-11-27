۹ دی میثاق دوباره ملت ایران با ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی، ظهر یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت یوم الله 9 دی با اشاره به حضور گسترده و منسجم ملت ایران در حماسه 9 دی، گفت: این روز یادگار تجدید میثاق دوباره ملت ایران با ولایت فقیه است.

وی با اشاره به اینکه حرکت های انقلابی مردم همیشه در صحنه ایران به الگویی برای تمام جهانیان تبدیل شده است، گفت: جنبش وال استریک و دانشجویی که در کشورهای غرب آغاز شده برگرفته از انقلاب ملت ایران است.

حسینی به فشارهای اخیر سران استکبار جهانی علیه ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: غرب از این مسئله غافل است که ملت ایران فتنه های سخت تر از این پشت سر گذاشته و همواره پیروز میدان هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه این قدرت لایزال الهی بود که در 9 دی تجلی یافت، ادامه داد: با این حضور تمام فتنه های دشمن در نطفه خفه شد.

حسینی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان به دنبال راهکارهای برای حضور کمرنگ مردم در انتخابات هستند که ملت ایران با شعور سیاسی و حضور گسترده خود در انتخابات باردیگر دشمن را در توطئه خود ناکام می کند.

وی به ماه محرم و عزاداری حسینی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از مکتب عاشوراست و مردم ایران با حضور خود در عزاداری و راهپیمای ها به مردم دنیا نشان می دهند که همیشه در صحنه هستند.

حسینی در ادامه به برنامه های ارگان های دولتی و غیر دولتی در روز 9 دی اشاره کرد و افزود: تمام دستگاه با ارائه بیانیه و اطلاعیه برای حضور گسترده خود در راهپیمایی 9 دی اعلام وجود خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان به برپایی نمایشگاه عکس و پوستر در این زمینه اشاره کرد و افزود: نشست های سیاسی در پایگاه های مقاومت بسیج زنجان برگزار می شود.

حسینی افزود: چاپ ویژه نامه در مدارس، نواخته شدن زنگ بصیرت و پشتیبانی در مدارس استان، توزیع نرم افزار در رابطه با عناوین فتنه و رویای مخملی، تشکیل میزگردهای دانشجویی توسط روحانیان و دعوت از خانواده های شهید برای حضور در مراسم 9 دی از برنامه های پیشنهادی این ستاد بود.