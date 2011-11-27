حمایت مسئولان قائم شهری از تیم سایپا شمال ضعیف است

مجتبی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیازمند حمایت بیشتر از طرف مردم و مسئولان قائم شهربوده تا بتوانیم خود باوری را در بین بازیکنان جوان و کم تجربه تیم تزریق کنیم و روحیه از دست رفته آنها را به بازگردانیم.

وی بیان داشت: در فوتبال قائم شهر، سایپا شمال در لیگ امسال مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته و تمام توجه ها و نگاهها، معطوف به تیم فوتبال نساجی است.

سرمربی تیم فوتبال سایپا شمال افزود: سایپا شمال به دلیل جوانی و قدمت کم، نیازمند حمایت بیشتری بوده اما به رغم تلاشهای صورت گرفته نتوانست نظر مسئولان قائم شهر را برای حمایت از این تیم جلب کند.

تقوی به شکست تیمش در دیدار برابر استیل آذین سمنان اشاره کرد و گفت: کسب نتیجه تساوی در خانه این حریف قدرتمند و متمکن نتیجه مناسبی است.

وی افزود: اگر کمی در زدن ضربات آخر دقت می کردیم می توانستیم با کسب سه امتیاز از این دیدار به قائم شهر بازگردیم.

تیم فوتبال دسایپا شمال قائم شهر، در پایان هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور با کسب هشت امتیاز در رده نهم جدول رده بندی گروه اول قرار دارد.