موارد ابطال پروانه های عملیات معدنی در معادن خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم باقری با اشاره به مواردی که موجب رد صلاحیت و اخذ خسارت از معدنکاران می شود، گفت: رعایت نکردن قانون معادن، آیین نامه ایمنی معادن، دستورالعمل ها و ضوابط صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، منجر به رد صلاحیت دارندگان پروانه عملیات معدنی از معادن خواهد شد.

وی افزود: در صورت تضییع و تخریب ذخایر معدنی، یا رعایت نکردن ضوابطی که باعث سلب سلامتی یا بهداشت کارکنان می شود نیز مجوز معدنی ابطال می شود.

وی تصریح کرد: عدم اقدام و اجرا طبق طرح فنی و ایمنی اجازه برداشت مصوب و مجوز برداشت صادره، پرداخت نکردن حقوق دولت، رعایت نکردن ملاحظات زیست محیطی و رعایت نکردن حریم فعالیت های دستگاه های اجرایی نیز منجر به ابطال مجوز برداشت خواهد شد.

باقری همچنین با تاکید بر اینکه انتقال مجوزهای برداشت به هر طریق نیز خلاف قوانین و مقررات است، اظهار کرد: مجوز برداشت معادنی که بهره برداران آن به هر طریق اقدام به انتقال مجوز برداشت کنند نیز باطل خواهد شد.

معاون امورمعادن واکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر لزوم حضور مسئول فنی در معادن اشاره کرد و گفت: نداشتن مسئول فنی نیز یکی دیگر از مواردی است که منجر به سلب صلاحیت و ابطال مجوز برداشت می شود.

وی تاکید کرد: عدم نگهداری و درج آمار مربوط به برداشت و فروش مواد معدنی و مدارک مربوطه به طور مرتب، و عدم ورود اطلاعات به طور مرتب در سامانه آمار تولید واحدهای صنعتی و معدنی طبق دستورالعمل صادره از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی نیز ابطال مجوز برداشت را به دنبال دارد.