ایران در زمینه پیوند کلیه پیشرفت های چشمگیری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرفسور دی بروئه با اشاره به برگزاری سیزدهمین سمنیار نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه در یزد، به نحوه ارائه و سطح علمی مقالات در سمینار جهانی نفرولوژی در یزد اشاره کرد و اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در این سمینار مقالات به زبان انگلیسی بیان شد و از طرف دیگر این تبادل اطلاعات بین کشورها و متخصصان مختلف سراسر دنیا باعث افتخار ماست.

وی با اشاره به جایگاه ایران در زمینه بیماری نفرولوژی گفت: ایران در زمینه بیماری نفرولوژی و بیماریهای کلیه پیشرفتهای بسیارخوبی انجام شده است.

وی تصریح کرد:خوشبختانه کشور ایران از زمانهای قدیم فعالیت های خود را در زمینه پیوند کلیه شروع کرده است و پیشرفت های بسیار خوبی سال به سال در این زمینه در ایران رخ داده است البته نقایص جزئی هم وجود دارد که قابل رفع است.

این جراح و فوق تخصص نفرولوژی بیان داشت: شرکتها به ویژه شرکت داروسازی ثامن باید همیشه مدرن ترین و به روز ترین تجهیزات را در اختیار جامعه پزشکی نفرولوژی قراردهند همچنین ارتباط نزدیکی با مراکز درمانی و متخصصان داشته باشند.

وی با اشاره به عملکرد شرکت داروسازی ثامن افزود: این شرکت فعالیت های بسیار خوبی در زمینه تولید محلول دیالیز صفاقی برای مبتلایان به بیماری کلیه انجام داده است ولی من به دنبال این مهم هستم که بین بیمار دیالیزصفاقی و زمان پیوند هیچ فاصله ای نیفتد و همچنین فواصل درمانی کمتر شده و در نهایت نگهداری از زمان بیمار شدن تا پیوند به حداقل برسد.

سیزدهمین سمینار جهانی نفرولوژی، پیوند کلیه و دیالیز چندی پیش با حضور 25 مهمان خارجی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.