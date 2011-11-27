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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

سیدپور در گفتگو با مهر:

ترانزیت کالای تجاری در بنادر مازندران 58 درصد رشد داشت

ترانزیت کالای تجاری در بنادر مازندران 58 درصد رشد داشت

نوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از رشد 58 درصدی ترانزیت کالاهای ی تجاری در بنادر مازندران در هشت ماهه نخست امسال خبر داد.

سید نبی سیدپوردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم مبادلات تجاری و نفتی در اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران افزود: در هشت ماهه نخست امسال، حجم مبادلات تجاری و نفتی به رقم 570 هزار و 873 تن رسید که این میزان مبادلات تجاری توسط 208 فروند کشتی تجاری و نفتی انجام شده است.

وی در خصوص حجم ترانزیت در بندر نوشهر گفت: ترانزیت مواد نفتی در بندر نوشهر، در سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته بیش از 200 درصد رشد داشته است.

سیدپورافزود: عمده کالاهای وارداتی به بندر نوشهرشامل آهن آلات، چوب و تخته، کاغذ و مقوا، مواد شیمیایی و نفتی بوده و کالاهای صادراتی شامل محصولات دامی و گیاهی، خشکبار و کالاهای سوپر مارکتی بوده است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در نوشهر مستقر است.

کد مطلب 1470812

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