ترانزیت کالای تجاری در بنادر مازندران 58 درصد رشد داشت

سید نبی سیدپوردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم مبادلات تجاری و نفتی در اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران افزود: در هشت ماهه نخست امسال، حجم مبادلات تجاری و نفتی به رقم 570 هزار و 873 تن رسید که این میزان مبادلات تجاری توسط 208 فروند کشتی تجاری و نفتی انجام شده است.

وی در خصوص حجم ترانزیت در بندر نوشهر گفت: ترانزیت مواد نفتی در بندر نوشهر، در سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته بیش از 200 درصد رشد داشته است.

سیدپورافزود: عمده کالاهای وارداتی به بندر نوشهرشامل آهن آلات، چوب و تخته، کاغذ و مقوا، مواد شیمیایی و نفتی بوده و کالاهای صادراتی شامل محصولات دامی و گیاهی، خشکبار و کالاهای سوپر مارکتی بوده است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در نوشهر مستقر است.