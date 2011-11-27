چهار تن فرآورده دامی غیر بهداشتی در قاین ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حبیب حسینی ظهارداشت: در این راستا تعداد یک هزار و 520 مورد بازدید بهداشتی از مراکز توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده ها صورت گرفته است.

وی با بیان نقش دامپزشکی در تامین سلامت و امنیت غذایی جامعه تصریح کرد: طی بازدیدهای مکررکارشناسان دامپزشکی از مراکز یادشده هفت مرکز متخلف عرضه فرآوردهای غیربهداشتی شناسایی و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شده اند.

رئیس شبکه دامپزشکی قاین ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون 75 درصد دام های شهرستان قاین علیه بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و حیوان واکسینه شده اند.

حسینی افزود: در راستای پیشگیری و مبارزه بابیماری ها، طی سالجاری تعداد 528 هزار راس دام علیه بیماری های قابل انتقال از دام به انسان و تعداد 507 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری های واگیر دامی واکسینه شده است.

وی با اشاره به نقش موثر دامپزشکی در مبارزه با بیماری های نوپدید تصریح کرد: در این راستا و به منظور مبارزه با انگل های خارجی بدن دام به خصوص ناقل بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، دو هزار و 400 لیتر از انواع سموم مختلف دامی توزیع و تعداد 311 هزار راس دام تحت پوشش مبارزه با انگل های خارجی دام قرار گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین در سال جاری مساحتی بالغ بر یک میلیون و 140 هزارمتر مربع اماکن دامی سمپاشی شده است.