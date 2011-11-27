سهم کارمندان بسیجی وزارت علوم در اسلامی کردن دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نصیرزاده امروز یکشنبه در همایش بسیجیان وزارت علوم و دانشگاهها با اشاره به برنامه ریزی های امسال مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم از جذب و سازماندهی و به روز کردن راههای مقاومت و آمادگی دفاعی در این وزارتخانه خبر داد که با شکل گیری گروههای صالحین و گروههای مقاومت به وضعیت مطلوب رسیده است. وی از تلاش برای بصیرت افزایی به عنوان دیگر محورهای مورد تاکید مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم نام برد که در این راستا تلاش شده با یک برنامه ریزی آموزشی بصیرتی 80 ساعته کارمندان این وزارتخانه آموزش های لازم را ببینند. وی از تلاش برای بصیرت افزایی به عنوان دیگر محورهای مورد تاکید مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم نام برد که در این راستا تلاش شده با یک برنامه ریزی آموزشی بصیرتی 80 ساعته کارمندان این وزارتخانه آموزش های لازم را ببینند.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزاری این دوره ها را شامل چهار کارگروه تخصصی بصیرت دینی، پدافند غیرعامل، بصیرت سیاسی و تحول اداری عنوان کرد که با اتمام این دوره ها تمامی کارمندان بسیجی در رده های مختلف به صورت متمرکز در دانشگاهها در حوزه بصیرت افزایی و کارآمدی نظام اداری آموزش دیده اند.

وی بسیج را پیشرو در بحث کارآمدی اداری عنوان کرد که می تواند در اسلامی شدن دانشگاهها نقش بسزایی داشته باشد و در این عرصه علمی توام با اسلامی شدن، مجموعه کارکنان بسیج می توانند حضور فعال داشته باشند.