سهم کارمندان بسیجی وزارت علوم در اسلامی کردن دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نصیرزاده امروز یکشنبه در همایش بسیجیان وزارت علوم و دانشگاهها با اشاره به برنامه ریزی های امسال مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم از جذب و سازماندهی و به روز کردن راههای مقاومت و آمادگی دفاعی در این وزارتخانه خبر داد که با شکل گیری گروههای صالحین و گروههای مقاومت به وضعیت مطلوب رسیده است.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزاری این دوره ها را شامل چهار کارگروه تخصصی بصیرت دینی، پدافند غیرعامل، بصیرت سیاسی و تحول اداری عنوان کرد که با اتمام این دوره ها تمامی کارمندان بسیجی در رده های مختلف به صورت متمرکز در دانشگاهها در حوزه بصیرت افزایی و کارآمدی نظام اداری آموزش دیده اند.
وی بسیج را پیشرو در بحث کارآمدی اداری عنوان کرد که می تواند در اسلامی شدن دانشگاهها نقش بسزایی داشته باشد و در این عرصه علمی توام با اسلامی شدن، مجموعه کارکنان بسیج می توانند حضور فعال داشته باشند.
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