انقلاب اسلامی با ایستادگی، بقا و صداقت به ملتها الهام بخشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز یکشنبه در اجتماع با شکوه هزاران نفر از اقشار نمونه ی بسیج سراسر کشور، بسیج را رهروِ پرافتخار مکتب عاشورا، یادگار ماندگار و الهام بخش ملت ایران در تاریخ، و حرکتی «از دل مردم و برای مردم» خواندند و با اشاره به عصبانیت زورگویان جهان از قدرت الگوسازی نظام اسلامی خاطرنشان کردند: امروز شعارهای مردم مصر و تونس در نیویورک و کالیفرنیا تکرار می شود و مردم مصر و تونس نیز به صراحت، حزب الله، حماس و جهاد را الگوی خود می خوانند و همه می دانند که این گروهها نیز، درس استقامت و شکستن بتهای استکبار را از معلم اول عصر جدید بشر، یعنی امام بسیجی ملت ایران و ملت صبور و مقتدرش فرا گرفته اند.

فرمانده کل قوا در این مراسم که در محل سازمان بسیج مستضعفان برگزار شد با اشاره به تناسب «هویت و حقیقت بسیج با هویت محرم و عاشورا» افزودند: اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش، با همه وجود و در اوج فداکاری و ایثار، برای اعلای کلمه حق و نجات خلق به میدان آمدند و در تاریخ بذر «معرفت، بصیرت، اخلاص و موقع شناسی» پاشیدند و این حقایق، زمینه ساز شکل گیری جریان فزاینده ای شد که از ظهر عاشورا تا امروز و تا همیشه تاریخ بشر، رو به گسترش بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی، بسیج را، حرکتی برآمده از روح و حقیقت مکتب عاشورا برشمردند و خاطرنشان کردند: بسیج، حرکتی مردمی است که با حضور همه قشرها، از دل ملت و برای ملت تشکیل شده و در همه عرصه های دفاع، علم، هنر، سازندگی، سیاست، فرهنگ، یاری مستضعفان، تولید، فناوری، ورزش، درخششهای بین المللی و در هر کار خیر، حضوری پربرکت داشته است.

رهبر انقلاب اسلامی، بسیج را یک مجموعه حزب الله واقعی نامیدند و در تبیین فرهنگ و تفکر بسیج خاطرنشان کردند: بسیج سیاسی است اما «سیاست زده، سیاسی کار و جناحی» نیست. بسیج مجاهد است اما بی انضباط و افراطی نیست، عمیقاً متدین و متعبد است اما متحجر و خرافی نیست، با بصیرت است اما از خودراضی نیست، اهل جذب حداکثری است اما غیور است و درباره اصول تسامح نمی کند، طرفدار علم است اما علم زده نیست، اخلاق اسلامی دارد اما این اخلاقش ریاکاری نیست، در آباد کردن دنیا فعال است اما خود اهل دنیا نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای، فرهنگ بسیجی را مجموعه ای از معرفت ها، روشها و منشهایی خواندند که می تواند مجموعه های عظیمی را در دل ملتها بوجود آورد و تضمین کننده حرکت مستقیم آنها باشد.

ایشان تأکید کردند: بسیج تفکری است که در خارج عینیت یافته و بواسطه فرهنگ و خصوصیاتش، می تواند تعیین کننده سرنوشت ایران و فراتر از ایران باشد.

رهبر انقلاب با اشاره به موج رو به گسترش بیداری و خیزش ملتهای منطقه، استقامت و شکستن اسطوره های دروغین را درس بزرگ امام و ملت بسیجی ایران به ملتهای جهان خواندند و با یادآوری شعارهای مشابهی که در شهرهای مختلف امریکا و کشورهای منطقه شنیده می شود افزودند: این حقایق، نشان می دهد که تفکر و فرهنگ ملت ایران، عینیت یافته و الگوساز شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تجلیل از حرکتهای اسلامی رو به گسترش ملتهای منطقه افزودند: کسانی که با حقیقت الهام بخش انقلاب اسلامی آشنا بودند، سی سال در انتظار این خیزش پربرکت بسر می بردند و مستکبران عالم نیز سی سال از تصور بروز خیزشهای الهام گرفته از انقلاب اسلامی بر خود می لرزیدند و در وحشت بسر می بردند اما اکنون جمهوری اسلامی به کانون اصلی حرکت بیداری ملتها تبدیل شده و همین واقعیت، دشمنان را خشمگین کرده است.

رهبر انقلاب مرعوب کردن ملتها و سران کشورها را روش اصلی قدرت طلبان جهانی خواندند و در تبیین بیشتر علت عصبانیت مستکبران از جمهوری اسلامی افزودند: ملت ایران پرده رعب و وحشت از مستکبران را کنار زد و به ملتها نشان داد که هیمنه زورگویان جهانی، صوری و ظاهری است و می توان آنها را درهم شکست، به همین علت قدرتهای ستم پیشه جهان از دست نظام اسلامی، عصبانی و خشمگینند.

حضرت آیت الله خامنه ای با رد تهمتهای دستگاه سیاسی تبلیغات غرب مبنی بر دخالت ایران در راه اندازی خیزش ملتها افزودند: جمهوری اسلامی نیازی به این کارها ندارد چرا که بقا، ایستادگی و صداقت نظام اسلامی، به خودی خود الهام بخش و هدایتگر ملتهاست.

ایشان، تلاش قدرتهای غربی را برای سرکوب و منحرف کردن حرکت اسلامی ملتهای منطقه، تلاشی ناکام دانستند و تأکید کردند: جریان آگاهی و بیداری اسلامی که فعلاً در منطقه عربی شکل گرفته، دنیا را تحت تأثیر قرار داده و حرکتهایی که در امریکا و اروپا دیده می شود نشان دهنده تغییرات عظیمی است که دنیا در آینده شاهد آن خواهد بود.

رهبر انقلاب تأکید کردند: حرکتهای اسلامی ملتها بدون شک ماندگار و پیش رونده است و با بیداری پی در پی ملتها، دست نشاندگان استکبار یکی پس از دیگری از عرصه خارج می شوند و شوکت و اقتدار اسلام روز به روز بیشتر خواهد شد.

حرکت رو به پیشرفت ملت ایران در 32 سال اخیر و پیروزی ملت بر چالشهای گوناگون دشمنان، نکته ای بود که رهبر انقلاب با استناد به آن تأکید کردند: ملت ایران با همین فرهنگ و آموزه ها، بسیاری از ناممکن ها را ممکن کرده و با استمرار همین روحیه، پیروزی قطعی را نصیب خود خواهد کرد.

ایشان با اشاره به تلاش تازه دشمنان برای ایجاد چالش در مقابل ملت ایران افزودند: ملت ما با تکیه بر ایمان و استقامت و هوشیاری، به غلبه بر تهدید و تحریم و اینگونه مسائل عادت کرده است و پروردگار به فضل خویش، پیروزی چنین ملتی و در نهایت پیروزی امت اسلامی و اسلام عزیز را مقدر کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به لزوم آمادگی مردم و مسئولان در قضایای گوناگون افزودند: مسئولان قدر این ملت را بدانند و قوای سه گانه به بهترین وجه به وظایف خود عمل کنند.

این مراسم با ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی به میدان و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

سپس حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در یادمان شهدا و قرائت فاتحه، علو درجات شهدای عزت و سرافرازی ایران اسلامی را مسئلت کردند.

سان از نیروهای حاضر در میدان، قسمت دیگر برنامه حضور رهبر انقلاب در جمع واحدهای نمونه بسیج اقشار بود.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین جانبازان و ایثارگران عرصه دفاع و جهاد ایران اسلامی را مورد تفقد قرار دادند.

در این مراسم سردار سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به برنامه تحول کمی و کیفی بسیج گفت: تغییر رویکرد بسیج به دفاع همه جانبه، تشکیل قرارگاههای جدید با هدف مقابله با جنگ نرم، تربیت و توانمندسازی همه اقشار بسیج، ایجاد شبکه های اجتماعی مدافعان انقلاب از جمله اقدامات انجام گرفته است.

سرلشکرجعفری افزود: محرومیت زدایی با توسعه فعالیتهای سازندگی بسیج و نیز حضور فعال در جهاد علمی از دیگر راهبردهای بسیج تعریف شده است.

سردار نقدی ریاست سازمان بسیج مستضعفان هم در گزارشی گفت: تقویت بنیه معنوی، زنده نگه داشتن روحیه دفاع و ایثار با استفاده از برنامه های فرهنگی نظیر کاروانهای راهیان نور، تمرکز بر جهاد علمی و اقتصادی و راه اندازی نظام تربیتی با تعالی معرفت بصیرت و اخلاق بسیجیان از برنامه این سازمان بوده است.

در این مراسم همچنین از بسیجیان نمونه در بخشهای مختلف دانشگاهی، فرهنگی، دانش آموزی و ورزشی تقدیر شد و نمایش میدانی هم با الهام از کارنامه سی ساله بسیج در عرصه های مختلف به شکل زیبایی به اجرا درآمد.