والیبال پیشگامان یزد در مقابل کرمان به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال جوانان پیشگامان کویر یزد که به منظور حضور در لیگ برتر جوانان ایران راهی اصفهان شده بود توانست در اولین دیدار خود به پیروزی برسد.

این دیدار که در روز اول مسابقات در برابر تیم کرمان برگزار شد با نتیجه سه بر دو به نفع پیشگامانی‌ ها به پایان رسید.

تیم والیبال جوانان پیشگامان کویر یزد که ست اول بازی را با نتیجه 25 بر 14 به حریف کرمانی خود واگذار کرده بود، در ست دوم با امتیاز 25 بر21 و در ست سوم با امتیاز 25 بر17 حریف خود را شکست داد.

در ادامه و در ست چهارم این تیم پرمهره کرمان بود که توانست یکی از ست‌های از دست داده را جبران کند و در نهایت با نتیجه 25 بر21 پیروز این ست باشد.

بازی در ست حساس و سرنوشت‌ ساز پنجم در حالی که پیشگامانی‌ ها 13 بر 9 از حریف خود عقب بودند ادامه یافت که در نهایت با نتیجه 15 بر 13 به نفع پیشگامان رقم خورد و این تیم توانست در یک بازی‌ برابر و نفس‌ گیر، حریف کرمانی خودرا با نتیجه سه بر دو شکست دهد.

والیبالیست ‌های جوان پیشگامان در بازی بعدی خود به مصاف تیم مشهد الرضای مشهد خواهند رفت.

تیم پیشگامان کویر تنها نماینده استان یزد در لیگ برتر والیبال جوانان کشور است.